La novia y el padre de Octavio Ocaña se pronuncian sobre la detención del policía que le disparó Tras la detención del policía que disparó a Octavio Ocaña, el padre y la novia del actor se pronuncian sobre lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña fue encontrado muerto en una camioneta que manejaba con grave herida de bala y se aseguraba que iba a exceso de velocidad porque huía de las autoridades. Muchos aseguraron en un primer momento que el actor se había disparado a él mismo. Ahora, casi un año después, se ha detenido al policía que disparó el arma. Se trata de un hombre llamado Leopoldo N. de 45 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuatitlán Izcalli, según informaron diversos medios de comunicación locales. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent Tras hacerse pública la noticia, la novia de Ocaña publicó un video en un cuenta de Instagram donde ofrecía los últimos detalles sobre la investigación de este asesinato. Nerea Godínez, aseguró que tanto ella como la familia del actor conocían quién había sido el presunto asesino, pero hacía falta probarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero decirles que siempre supimos quién era el culpable, nunca hubo que buscarlo, nunca hubo que... nada, siempre supimos que había sido él y lo que se peleó era demostrar", aseguró. "Resulta que el policía que le disparó a Octavio, porque seguramente lo sigue negando; tuvo su primera audiencia ayer o en estos días, pero ahora puede salir bajo fianza. Yo no sé cuánto piensan que puede valer la vida de Octavio, pero yo creo que ni con su vida puede alcanzar para reponer lo que nos quitaron", añadió la joven. El padre de Ocaña también se pronunció sobre los avances del caso: "Son dos, el que detuvieron fue el que le disparó a mi hijo en la cabeza, le venía disparando a la camioneta, es el que no lo bajó y le disparó en la cabeza y lo volvió a subir, junto con su cómplice que está prófugo de la justicia", dijo para el diario El Universal. Esta detención sería el primer paso hacia la hipótesis de la novia y la familia del protagonista de Vecinos, quienes sostienen que el intérprete no se quitó la vida.

