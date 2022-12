¿Qué llevó a la novia de Toni Costa a pasar este lunes por el quirófano? "El día por fin llegó, me voy a operar", anunció la pareja del bailarín español este lunes en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram (x2) Este lunes 12 de diciembre no fue un inicio de semana común y corriente para Evelyn Beltrán, la novia del bailarín español Toni Costa. La asistente médica, quien supera los 300 mil seguidores en la red social Instagram, tenía una cita muy importante programada desde hacía tiempo. "El día por fin llegó", anunció Evelyn a través de las redes sociales. La también influencer, quien reside en Austin, Texas, y es madre de un niño llamado Timothy, pasó este lunes por el quirófano y quiso compartir la noticia con sus seguidores. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Me voy a operar", informó. "Ya sé que no les había comentado nada, pero me lo quería guardar". ¿Qué llevó a la novia de Toni a entrar al quirófano? Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "¿Qué me voy a hacer? Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos", explicó Beltrán. "Estoy muy emocionada y muy contenta. Estaré compartiendo todo y cómo me va la recuperación y pues el paso a paso de lo que va siendo, cómo me siento, así que bueno manténganse al tanto. Deséenme suerte". Como no podía ser de otra forma, Toni estuvo acompañándola en este día tan importante para ella. Un detalle que no tardó en agradecerle por medio de sus historias de Instagram. Evelyn Beltrán Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Gracias por siempre estar ahí", escribió Evelyn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras finalizar la cirugía, la pareja de Toni quiso volver a pasarse por las redes sociales para agradecer las muestras de cariño y buenos deseos recibidas. Evelyn Beltrán Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Gracias por preocuparse por mí. Todo salió muy bien", informó Evelyn.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué llevó a la novia de Toni Costa a pasar este lunes por el quirófano?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.