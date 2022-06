Novia de Toni Costa anuncia que inicia "una nueva etapa" en su vida Mientras el bailarín español permanece aislado del mundo exterior en La casa de los famosos (Telemundo), su novia ha compartido este lunes una importante noticia con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: La casa de los famosos; Instagram Evelyn Beltrán Su nombre no ha dejado de acaparar titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos desde que se hiciera público su romance con Toni Costa, el ex de Adamari López. Pero muy pocos conocen realmente quién es Evelyn Beltrán, la joven que conquistó el corazón del bailarín español tras el fin de su historia de amor con la conductora puertorriqueña. Mientras sigue con especial atención la participación de su pareja en el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), a quien no ha dejado de apoyar ni un solo segundo como prueban los constantes mensajes que publica diariamente a través de las redes sociales; Evelyn compartió emocionada este lunes por medio de sus historias de Instagram una importante noticia relacionada con el terreno profesional. "Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida", anunció la también influencer. Pero, ¿a qué se refiere concretamente Evelyn con el comienzo de una nueva etapa en su vida? Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán La novia de Toni inició este lunes su nuevo trabajo "como asistente de médico". Evelyn Beltrán Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Todo lo bueno toma su tiempo y siempre el destino te pondrá en el momento correcto con la gente correcta. Me siento bendecida", escribió junto al anuncio. Evelyn, quien ha sido víctima de crueles críticas y ataques tras destaparse su noviazgo con Toni, aprovechó una ocasión tan especial e importante para ella para enviar un mensaje inspirador, tomando su caso como ejemplo, a las más de 200 mil personas que la siguen en Instagram. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cree en ti. No importa lo que digan, no importa lo que inventen, no importa que te critiquen. Tú sabes quién eres y es lo único que importa. Todos los días difíciles donde no encontrabas la respuesta un día te llega lo que tu corazón deseaba", escribió Beltrán.

