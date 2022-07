¿Está embarazada la novia de Toni Costa, Evelyn Beltrán? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Toni Evelyn Credit: IG Evelyn Beltrán A través de sus redes sociales, la novia del bailarín Toni Costa, Evelyn Beltrán, reveló, entre otras cosas, si está o no embarazada, si le gustaría casarse, y que es lo que más extraña de su pareja, ahora que está participando en el reality de Telemundo, La casa de los famosos. Empezar galería ¿Boda a la vista? Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Siii", exclamó emocionada junto a un emoji de corazón y un avión. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Amistad de Toni y Natalia Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Los amo juntos. Me muero por conocer a Natalia. Yo sé que cuando nos conozcamos no vamos a parar de reírnos y bailar juntas". 2 de 11 Ver Todo Toni en la final de La casa de los famosos Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "[Junto a] Natalia, Laura Bozzo, Ivonne Montero [y] Juan Vidal". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Lo que más extraña de Toni Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Vivir momentos únicos de su mano". 4 de 11 Ver Todo Felicidad ante todo Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Me dedico a ser feliz todos los días". 5 de 11 Ver Todo Sobre los chismes Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Las cosas se calman, la verdad a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo". "Los chismes siempre estarán pero cuando tú sabes quién eres no necesitas demostrarlo a nadie". "También, esta es mi página y si alguien falta el respeto los bloqueo y ya. La gente siempre va a decir lo que tiene en el corazón". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Está embarazada? Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "No, no estoy embarazada. Antes de embarazarme de nuevo hay muchas cosas por lograr, tengo claro a dónde voy y ahorita un bebé no es lo que buscamos". 7 de 11 Ver Todo Profesión Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Soy médico asistente. Me encanta mi trabajo porque ayudo a personas día a día. Siempre estaré agradecida por esta oportunidad". 8 de 11 Ver Todo Amor bonito Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "Es muy bonito ver como un hombre puede llegar a amarte y demostrártelo a pesar de muchas adversidades. Este amor es muy especial". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A la distancia Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "La manera que nos comunicamos es por parte de los saludos, bailes, canciones y cuando me menciona en La casa de los famosos. Yo los veo, él a mí no. Ya falta menos". 10 de 11 Ver Todo Estado actual Evelyn Beltran resonde rumores embarazo Credit: Evelyn Beltran IG "La palabra del día es gracias. Simplemente, profundamente y repetidamente gracias". 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

