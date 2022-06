Estrella de The X Factor pierde a su novia el mismo día de la boda Una de las estrellas del reality The X Factor, Tom Mann, compartió con sus seguidores la noticia de que la madre de su bebé había fallecido el pasado sábado a pocas horas de su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Mann y Danielle Hampson Tom Mann y Danielle Hampson | Credit: Tom Mann/IG La estrella de The X Factor Tom Mann anunció con profundo pesar la muerte de su joven pareja Danielle Hampson el mismo día en que se iba a convertir en su esposa. Aunque no especificó la causa de muerte, Mann compartió con sus seguidores la noticia de que la madre de su bebé había fallecido el pasado sábado. "No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani, mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida, falleció en la madrugada del sábado 18 de junio", escribió el exconcursante en Instagram. "El que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en un desamor irreversible. Siento que he llorado un océano. Nunca llegamos al altar; o pudimos decir nuestros votos, o bailar nuestro primer baile, pero sé que sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado, Danielle. Usaré este anillo que iba a usar como señal de mi amor incondicional por ti", dijo. De acuerdo al Daily Mail, la pareja hacía poco había regresado de un viaje a Italia y se disponía celebrar la boda que habían tenido que posponer a causa de la pandemia. Hampson, de 34 años, era una reconocida bailarina que había trabajado con artistas como Harry Styles o las Spice Girls. El intérprete de 28 años, quien se hizo famoso en la versión británica del reality, se comprometió a hacerse cargo de su pequeño y brindarle la educación que su madre siempre quiso. "Estoy completamente roto tratando de procesar esto y, sinceramente, no sé a dónde ir desde aquí, pero sé que necesito usar toda la fuerza que pueda reunir para nuestro pequeño niño", dijo. "Prometo que haré todo lo posible para criar a Bowie de la manera que siempre quisimos. Te prometo que sabrá lo increíble que era su mamá. Prometo hacerte sentir tan orgulloso", añadió. Por último Mann le dedicó los más bellos adjetivos a quien iba a ser su futura esposa, y aseguró que siempre la llevará consigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La persona más hermosa por dentro y por fuera. El alma más increíble. Hemos perdido a una persona tan especial y estoy seguro de que estamos a punto de ver una abundante efusión de amor que refleja eso. Trataré de encontrar paz en sus mensajes y comentarios, pero en este momento estoy de duelo y lo estaré por mucho, mucho tiempo. Mi querido Dani, la luz más brillante en cualquier habitación, mi mundo no es más que oscuridad sin ti. Siempre te extrañaré", sostuvo.

