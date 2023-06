Novia de Sebastián Caicedo comparte un mensaje sobre Carmen Villalobos La empresaria Juliana Diez respondió a quienes la compararon con la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen y Juliana Novia Sebastián Caicedo comparte comentario sobre Carmen Villalobos | Credit: IG/Carmen Villalobos/Juliana Díez Están felices y enamorados. Mientras Carmen Villalobos presume su romance con Frederik Oldenburg, Sebastián Caicedo también comparte su felicidad con su novia, Juliana Diez Duque. La empresaria colombiana publicaba esta semana un mensaje sobre cómo encontrar al hombre perfecto. Un video en el que fomentó la importancia del amor a Dios, el más importante de todos. "Nunca falla, siempre está allí. Ese amor que te dará un propósito en medio de tu vida. Ese amor que cura todo", expresó con cariño a sus seguidores. Juliana Díez Juliana y el actor, Sebastián Caicedo | Credit: IG/Juliana Díez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las respuestas a su reflexión no se hicieron esperar. Y fue precisamente una de ellas la que le hizo compartir unas palabras sobre Carmen. La seguidora en cuestión le respondió con un gif de la actriz colombiana y así fue que reaccionó Juliana. "Es una mujer preciosa", escribió. Juliana Díez Respuesta de la pareja de Sebastián Caicedo | Credit: IG/Juliana Díez Duque Una respuesta llena de cariño y respeto hacia la también conductora que tuvo como consecuencia mensajes agradeciendo por su manera de ser, actuar y apoyar a otra mujer.

