La presunta novia de Piqué habla en medio del alboroto por la ruptura con Shakira Una joven identificada como la supuesta actual acompañante de Gerard Piqué ha aparecido para decir la suya en medio del ruido generado alrededor de la separación del futbolista y Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images Varias han sido las versiones que giran alrededor de la reciente separación de Shakira y Gérard Piqué, pero una de las más mencionadas era una supuesta infidelidad del futbolista con una joven azafata con quien presuntamente salía desde hace un tiempo. Varios medios españoles aseguran que se trata de una joven de 22 años que responde a las iniciales C.M. y trabajaba para una empresa de Piqué. No obstante, ahora la chica en cuestión ha salido a desmentir que ella haya sido la responsable de la ruptura entre la colombiana y el español, al señaló que pronto podría conocerse a la "verdadera chica". "Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada", dijo la joven tras ser abordada por periodistas del programa español Socialité. Shakira por que no se casó con piqué Credit: Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images "Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales", añadió. Según explicó a la prensa, está sobrepasada con todo esto y no pensaba que la información pudiese salir a la luz". Aseguró que fue relacionada con el deportista solo "por la descripción de la supuesta chica". "No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz", insistió. "La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda", sostuvo. Shakira y Pique por que no se casaron Credit: Getty Images Al día de hoy, la joven no entiende cómo pudo estar metida en este embrollo. "No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar". "Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz y puedo volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras 12 años de relación, Shakira y Piqué anunciaron que su relación llegaba a su fin y pidieron respeto por el bien de su familia. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", comunicaron.

