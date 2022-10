La novia de Piqué "destrozada" tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira Mientras Shakira disfruta de su nuevo éxito musical "Monotonía", con su aparente mensaje a Piqué, hay alguien que no parece estar pasándola muy bien: se trata de Clara Chía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Monotonía", el nuevo tema de Shakira y Ozuna que aparentemente hace alusión a su relación con Gerard Piqué, está rompiendo récords en las plataformas de música y ha sido acogido de manera exitosa por millones de personas de todo el mundo. Pero mientras los artistas disfrutan de su nuevo éxito musical, hay alguien que no parece estar pasándola muy bien: se trata de Clara Chía, la nueva novia del futbolista español. Fue el paparazzi Jordi Martín, quien sigue la vida de Shakira en Barcelona, el que aseguró en el espacio Socialité, del canal español Telecinco, que la joven de 23 años no la estaba pasando nada bien desde el lanzamiento de la canción, hasta el punto que comenzó a trabajar remoto por su estado de ánimo. "A nivel personal está pasando un bache terrible. No acude a trabajar a [la empresa del futbolista] Kosmos, está teletrabajando hace un mes. A nivel personal y anímico está mal. No la está llevando nada bien. ¡La situación, el disco... Todo!", dijo el paparazzi. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Grosby Group "No soporta las opiniones de los seguidores de Shakira", aseguró. La canción de la que todos hablan tiene muchas indirectas que parecen lanzadas directo al corazón de Piqué. "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estas frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", dice la letra del tema. Shakira Video "Monotonía" | Credit: Video "Monotonía" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, a pesar del mal momento que aparentemente atraviesa Clara Chía, la nueva pareja pasa cada vez más tiempo juntos, como la romántica escapada que se dieron a París. El paparazzi también dijo en el programa que el futbolista está "muy enamorado" y que quiere tener hijos con la joven: "Ha contado a su entorno más cercano que quiere tener otro hijo y puede que esto suceda en el año 2023", contó. "Está superenamorado de Clara. Dice que quiere una estabilidad con Clara y se le ve más feliz que nunca".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La novia de Piqué "destrozada" tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.