¡La nueva novia de Piqué es fan de Shakira y bailó al ritmo de "Te felicito"! Clara Chía Martí apareció nada más y nada menos que bailando al ritmo de una canción de la ex de su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira | Credit: Focus on Sport/Getty Images Todo parece indicar que Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué, es también una fan de Shakira. Ahora que está en el ojo del huracán, ha comenzado a circular un video donde la joven aparece nada más y nada menos que bailando al ritmo de una canción de la ex del futbolista. Varios medios de prensa se han hecho eco de un video que supuestamente publicó la joven hace un tiempo, donde baila "Te felicito", el tema que Shakira y Rauw Alejandro lanzaron el pasado mes de abril. Pero no solo resulta confuso el hecho de que la catalana baile una canción de la colombiana, sino que la letra de la canción aparentemente va dirigida a Piqué. "Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Te queda bien ese show", dice una estrofa. Shakira Credit: Instagram / Shakira Aunque en estos momentos el video aparece retirado de las redes sociales, muchos fueron los comentarios desatados contra la joven. "Y es que se atreve a poner la canción de Shakira, qué atrevida"; "menuda provocación y qué bajo cae esta señora con poner esa canción"; "ahí se ve lo que es UNA PROVOCADORA e irrespetuosa y se nota que la sombra de Shakira la aterroriza", dijeron algunos usuarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven ha estado en boca de todos, ya que parece que su relación con el futbolista va cada vez más en serio. Primero fueron difundidas fotos donde aparecieron besándose en el famoso evento SummerFest Cerdanya, algo que supuestamente molestó mucho a Shakira. Luego también se filtraron fotos de ambos en una fiesta dándose muchas demostraciones de amor, lo que muestra que ya no les importa lo que diga la gente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La nueva novia de Piqué es fan de Shakira y bailó al ritmo de "Te felicito"!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.