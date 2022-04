Novia de Mario Cimarro presume su barriguita de embarazada Bronislava Gregušová mostró por primera vez su embarazo en un acto público al desfilar este jueves con Mario Cimarro por la alfombra roja de los Latin American Music Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si una pareja brilló en la alfombra roja de los Latin American Music Awards la noche del jueves fue la que conforman Mario Cimarro y Bronislava Gregušová. ¡Pero la novedad es que es la primera vez que la futura mamá muestra su pancita de embarazada en un evento público! Ambos fueron vestidos de negro al evento en Las Vegas, NV. Mientras la modelo de origen eslovaco lucía un vestido ajustado que dejaba ver su panza, el actor llevó un traje sin camisa, que le dejaba al descubierto todo su pecho. ¡Habrá levantado más de un suspiro! "Todos los días es diferente, es distinto. Estamos en la semana 22 y ahorita todos los días estoy aprendiendo algo", dijo a la prensa el actor cubano durante el evento. Mario Cimarro Credit: Mezcalent "Estamos en la fase en las que ella duerme un poquito más, entonces yo me espero en las mañanas. Yo lo estoy disfrutando mucho", añadió. Cimarro y Gregušová recibieron muchos aplausos y felicitaciones por la llegada de su primer bebé por parte de los presentes en el evento. El pasado mes de marzo Cimarro y su pareja anunciaron que estaban a la espera de un bebé con un emocionante video del momento de la ecografía. Incluso ya tienen nombres para el bebé, en caso de que sea niño o niña. "Brando o Briana, nuestros corazones, cuerpos y almas ya les aman. Serán cuidados como el milagro que son", escribió la futura mamá en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el protagonista de Pasión de gavilanes no se quedó atrás en su alegría por la próxima llegada del retoño. "El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre, ¡que brille entre las estrellas!", dijo en redes.

