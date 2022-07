Nadia Ferreira se emociona al saber que tiene una muñeca: "Tan hermosa" La modelo paraguaya Nadie Ferreira y futura esposa de Marc Anthony se mostró agradecida con la responsable de inmortalizara en una muñeca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony puede presumir que tiene una barbie a su lado. Su prometida, la finalista de Miss Universo 2021 Nadia Ferreira, fue inmortalizada con la icónica muñeca. Luego de ver las imágenes publicadas por la diseñadora del legendario juguete, Grace Panisara, la futura esposa del cantante puertorriqueño reaccionó asombrada y agradecida. "Tan hermosa, ¡muchas gracias!", respondió Ferreira, de 23 años, en la caja de comentarios de la diseñadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadia Ferreira y muñeca Nadia Ferreira | Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images; Grace Panisara/@grace_panisara Asombrada por el minucioso trabajo de la creadora que no perdió detalle y se esmeró por realizar una pieza única, Ferreira compartió con sus miles de seguidores un vídeo donde la artista muestra cómo recreó el vestido de la gala del certamen, con el que vistió a la muñeca. "Me encanta esto", escribió junto a la publicación. Los halagos no se hicieron esperar, con sus seguidores señalando el tan acertado parecido. Nadia Ferreira muñeca diseñada por Grace Panisara Nadia Ferreira | Credit: Facebook/dollfashionbygrace Panisara cuidó cada detalle del icónico juguete, desde el maquillaje, el cabello, la sonrisa, y por supuesto el inolvidable vestido que originalmente fue creado por la diseñadora Ilse Jara para la gala. La muñeca es, sin lugar a dudas, una mini versión de la modelo que impactó con su belleza durante el concurso realizado en Israel el 13 de diciembre del 2021. En los últimos meses, Ferreira ha acaparado los encabezados por su compromiso de matrimonio con el cantante puertorriqueño, a tan solo tres meses de hacer pública su relación. Pero la paraguaya ha forjado su propio nombre con una exitosa carrera como modelo y concursante de belleza en su país. Nadia Ferreira y muñeca Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images; Grace Panisara/@grace_panisara Esta no es la primera vez que el intérprete de salsa queda flechado por una modelo. En el 2000, estuvo casado con la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien tiene dos hijos. En el 2014 contrajo matrimonio con la modelo venezolana Shannon De Lima. La cantante Jennifer López y madre de sus gemelos Emme y Max, ha sido la única de sus esposas hasta el momento, que no ha hecho su carrera en las pasarelas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira se emociona al saber que tiene una muñeca: "Tan hermosa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.