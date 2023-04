Novia de José Manuel Figueroa en el ojo del huracán por hacer un en vivo desde funeral de Julián Figueroa La presentadora de televisión Marie Claire Harp aclaró dudas a quienes la señalan por supuestamente violar la confianza de la familia en medio de su duelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marie Claire Harp, Jose Manuel Figueroa y Julian Figueroa Marie Claire Harp, Jose Manuel Figueroa y Julian Figueroa | Credit: Medios y Media/Getty Images; Jaime Noagles/Medios y Media/Getty Images La presnetadira Marie Claire Harp , novia de José Manuel Figueroa, ha generado una polémica luego de que hiciera un en vivo desde el funeral del cantante regional mexicano Julián Figueroa para ofrecer detalles de cómo se encuentra la familia en medio de su duelo. La presentadora de televisión y novia del hermano del fallecido artista no se quedó callada ante los señalamientos por su supuesta falta de tacto y dijo que tenía el permiso de la familia para informar en el programa de televisión para el que trabaja, sobre lo que estaba pasando en la casa de Maribel Guardia. "Hay un poco de amarillismo en lo que en lo que comentan ciertos colegas", comenzó a escribir la conductora de TV Bandamax a un internauta. "Y no, con la autorización de su familia, salí a una calle fuera de su casa y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera". La joven venezolana explicó que incluso se ofrecieron a habilitarle una área en el jardín del hogar para que pudiera grabar. Sin embargo, aseguró que se negó. "Preferí salirme de la casa y con todo respeto y dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar. No tomé fotos, ni hice videos y sí tuve el privilegio de estar ahí, pero si no me lo hubiesen autorizado, no lo hubiese hecho. Feliz día", concluyó. Mensaje de Marie Claire Harp Credit: Twitter / Sale el sol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el reportaje que se transmitió desde el interior de un vehículo, Harp dijo que en el lugar solo se encontraban los familiares directos del fallecido y reveló que el hijo del fallecido y su viuda Imelda Garza aún no sabía de la muerte de su papá. Además, reiteró que los restos del cantante serán cremados porque era su deseo, según le había dicho a su madre en el pasado.

