La novia de Efraín Ruales le recuerda a los tres meses de su brutal asesinato Ale Jaramillo sigue adelante después de que su vida quedara truncada para siempre al perder al amor de su vida, pero hoy no pudo evitar echar la mirada atrás... Esto fue lo que dijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace tres meses el mundo del espectáculo quedó consternado ante las estremecedoras imágenes del asesinato a sangre fría del conductor ecuatoriano Efraín Ruales, quien fue acribillado a balazos en su auto. El desolador momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la calle que transitaba y las desgarradoras imágenes rompieron el corazón de sus fans, de su familia, y muy en especial de su novia Alejandra Jaramillo. "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos…", recordó la modelo destrozada y aún en shock, tras enterarse de la noticia. Ale Jaramillo Efraín Ruales Credit: IG Ale Jaramillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya pasaron tres meses de aquello, Ale Jaramillo ha vuelto a sonreír pero hoy la bella modelo compartió en sus redes una serie de recuerdos para homenajear al amor de su vida, tres meses después de su partida: "Hace un año Sebas y yo pasamos el inicio de la cuarentena en casa de Efra con su familia. Tengo muchos recuerdos como estos, Efra cortándole el pelo a Sebas, haciendo ejercicios juntos, Sebas jugando con Jagger y muchas cosas más que vivimos", relató. "Fui testigo de cómo Efraín motivó unirnos en oración en una época tan difícil creyendo firmemente que lo que todos necesitábamos era de Dios; fui testigo del amor y tiempo que le dedicó a escribir el ebook 'Por siempre Toñito'. Todo esto me hace pensar una vez más que donde estás hoy tal vez no estés mañana, a quienes tienes hoy probablemente no estén contigo mañana", reflexionó. Efrain Ruales y su novia Alejandra Jaramillo Credit: Instagram/@EfrainRuales "Qué importante es perdonar, dejar el orgullo, amar y dar lo mejor de nosotros con todos los que llegan a nuestra vida porque todo puede cambiar en un segundo. Tengo grabadas en mi memoria por siempre tus palabras, tu amor, y todo lo que me dejaste, mi hombre de valores no negociables. Tres meses sin ti, te extraño, te amo ❤", finalizó.

