La novia y la familia de Octavio Ocaña explotan contra las fuerzas policiales: "¡No les bastó matarlo, puercos!" Nerea Godínez y la hermana del actor, Bertha Ocaña, pidieron explicaciones por unas escalofriantes imágenes de una agente guardándose un objeto de valor del fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi una semana después del trágico final de Octavio Paz, su caso sigue sin resolverse. Por el contrario, los datos contradictorios y acusaciones por parte de conocidos y familiares del actor contra la policía van en aumento. Este martes, su novia, Nerea Godínez, compartía una comprometedora imagen de una supuesta agente policial con la que la joven asegura es la cadena del actor. En las fotos publicadas en sus historias de Instagram se ve cómo se la mete en el bolsillo, un gesto que ha provocado su furia y sus fuertes acusaciones. "¡No les bastó matarlo, puercos! Le robaron todo lo que pudieron, ¡esa cadena era nuestra! Ojalá se pudran en la cárcel", lee su doloroso escrito. Octavio Ocaña Caso Octavio Ocaña | Credit: IG/Nerea Godínez A este reivindicación de justicia para Octavio Ocaña también se suma el grito de Bertha, su hermana, quien empleó la misma imagen para mostrar el supuesto gesto de vandalismo de la oficial. "Esta muerta de hambre asesina, ratera se guardó una esclava que siempre traía puesta mi hermano, una prueba más de que son unos cerdos, asesinos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", apunta convencida. Octavio Ocaña Caso de Octavio Ocaña | Credit: IG/Bertha Ocaña La familia dio el último adiós al joven en su tierra, Tabasco, en medio de una polémica que ha dado la vuelta al mundo y un caso todavía abierto para los suyos. No creen en la versión oficial y están dispuestos a luchar por su verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este domingo, las autoridades indicaron que la bala que mató al artista fue disparada por él mismo y de forma accidental. Además, el informe de toxicología confirmó que el mexicano se encontraba ebrio en el momento de los hechos. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent Entierro de Octavio Ocaña Entierro de Octavio Ocaña | Credit: berthaocaa/Instagram Unas informaciones que los suyos ponen en duda. "Sin palabras. No me interesa. Esas son puras mentiras, lo sabemos nosotros y ustedes (la prensa)", aseguró su padre, Octavio Pérez, tal y como recoge Los Angeles Times. Con el cuerpo de su hijo enterrado, su progenitor tiene asumido que ahora toca hacer justicia y esclarecerlo todo para finalmente saber de una vez qué le pasó a Octavio.

