Novia de Octavio Ocaña revela si su hijo y ella son herederos de Octavio Ocaña Una nueva especulación en torno a Octavio Ocaña ha estado presente en los últimos días ¿qué pasa con su herencia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte del actor Octavio Ocaña; ocurrida hace un mes, los rumores alrededor de su muerte no se detienen. Y mientras las investigaciones continúan, surge una nueva polémica donde se señala que Nerea Godínez, prometida del fallecido actor, y su hijo fueron los herederos universales de una gran fortuna que dejó el intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos. Ahora, la joven hace frente a esa información. "No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no", aclaró al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente de lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea", advirtió. "Me quedo con la gente que me conoce que es bastante y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando". La chica prefirió enfatizar en lo que realmente ocurre. "La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento, la casa es mía es rentada, pero es mía. Yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. todo lo que tenía como cuentas de bancos ni siquiera está a mi nombre, eso lo tiene Bertha [Ocaña, hermana de Octavio]. Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas", explicó. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la familia de Octavio Ocaña ha mostrado su total respaldo a Nerea Godínez y confirman que, efectivamente, esa información en falsa. "La verdad no sé ni qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series", concluyó.

