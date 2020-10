Novia de Nacho desbarata las redes con diminuto bikinazo que muestra su recuperada figura Melany Mille presumió cuerpazo de infarto totalmente recuperada e incluso más en forma que nunca tres meses después de convertirse en madre. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un tiempo alejada de las redes y centrada en su trabajo solidario y altruista con los más necesitados, Melany Mille empieza a abrir las puertas de su vida y su corazón con imágenes y publicaciones que nos acercan más a ella como madre y mujer. Entregada en cuerpo y alma a la causa de quienes menos tienen, también ha dado una probadita de lo que es su vida y su día a día. Para empezar, la modelo venezolana ha recuperado por completo su espectacular figura en menos de tres meses. Así lo demuestra esta imagen de hace unos días de su vientre plano y piernas estilizadas. La fotografía incendió las redes de inmediato por su impresionante estado que demuestra lo que se cuida para estar bella por dentro y por fuera. La feliz mamá de Mya ha compartido algunos de sus secretos mejor guardados para lucir ese tipazo, más propio de una adolescente que el de una recién convertida en mamá. La clave está en una alimentación sana, basada en alimentos sin grasa y con el aporte vitamínico necesario para estar fuerte a la vez que en forma. Image zoom Melany Mille IG/Melany Mille La novia de Nacho mostró una de sus recetas estrella, el pollo con quinoa, un plato sencillo y muy saludable que se encargó ella misma de preparar y, que de forma generosa, compartió con sus seguidores. "Este fue mi almuerzo de hoy. Es una receta suupersencilla y saludable. Por acá les dejó la preparación", escribió junto a los ingredientes. La buena cocina, el ejercicio y, sobre todo, la felicidad, son las tres claves fundamentales de su bienestar que ya no duda en mostrar sin filtro, a pesar de las críticas que reciba. Su fe inquebrantable y su actitud positiva ante la vida están por encima de cualquier comentario negativo. "Sácale la lengua a la adversidad. No te aferres, no te quejes, todo tiene una muy buena razón de ser y aunque a veces es difícil encontrar lo positivo que tiene cada problema, debemos esforzarnos por aprender durante el proceso. Después de cualquier tormenta, somos más capaces y más sabios, siempre bajo la guía de Dios", escribió. Un lema de vida que pone en práctica y que ha tenido excelentes resultados en la modelo, quien sigue dándolo todo por su país, Venezuela.

