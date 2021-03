Close

Lupillo Rivera felicita a su novia por su cumpleaños ¡y la confunden con Shakira! "Felicidades hoy en tu cumple 26", exclamó el cantante al compartir una foto de su querida Giselle Soto disparando comentarios de que es igualita a la estrella nacida en Barranquilla. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El romance de Lupillo Rivera con Giselle Soto sigue viento en popa. Y como este miércoles la empresaria de belleza cumplió sus 26 primaveras "El Toro del Corrido" recurrió a sus redes para felicitarla y compartir una linda foto que ahora no deja de despertar las comparaciones de su novia con Shakira. "Felicidades hoy en tu cumple 26....WOW!...que bendición de DIOS tenerte a mi lado", exclamó el artista de 49 años y padre de 5 hijos. "¡Feliciten a mi hemochaaaa mujer!". "Se parece mucho a Shakira que bárbara", exclamó una de las seguidoras del intérprete regional mexicano en Instagram al reaccionar al post que verdaderamente sorprende por la similitud de la joven empresaria de belleza con la superestrella nacida en Barranquilla, Colombia. "Pensé q era Shakira", replicó una de las más de 1,500 personas que han vertido sus comentarios en la plataforma. "Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella", exclamó en septiembre pasado Lupillo al presentar a su novia en la red. "Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito". ¿Cómo ven? ¿Se parece Giselle Soto a Shakira, o no? Image zoom Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Instagram Curiosamente esta no es la primera vez que comparan a ambas. Lo mismo ocurrió en septiembre pasado cuando Lupillo presentó a su novia en la red: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella Giselle es toda una experta en el tema del embellecimiento de las cejas. Hace poco más de tres años su propio negocio de estilización de cejas en Melrose, CA, que lamentablemente tuvo que cerrar a causa de la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con el sitio oficial de sus servicios para cejas, se informa que Soto alista un nuevo local en Temecula, CA, que abrirá el próximo 12 de abril ¡Felicidades por partida doble!

