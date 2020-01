¿La novia de Enrique Peña Nieto ya convive con los hijos del expresidente mexicano? Tania Ruiz, la pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, da a conocer cómo es la relación que mantiene con los hijos del expresidente mexicano ¿Acaso ya convive con ellos en familia? By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De un tiempo a la fecha, Tania Ruiz, la novia de Enrique Peña Nieto, ha dejado ver que ya convive con los hijos de su pareja sentimental; incluso, le ha enviado algunos mensajes a sus redes sociales. Pero sí quedaba alguna duda, ahora quedó más que claro que la relación ya es más cercana. La modelo dio a conocer una fotografía del pasado festejo de Año Nuevo, donde se le ve acompañada del primogénito del exmandatario mexicano, Alejandro. “Alejandro Peña Petrelli Feliz Año Nuevo”, fue el texto que utilizó Ruiz para acompañar la instantánea que subió a su cuenta de Instagram; dicha imagen, también fue posteada por el joven en la misma red social. RELACIONADO: ¡Las fotos más sensuales de Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz! Image zoom En dicha fotografía, el hijo del expresidente es abrazado por la pareja de su padre y se toman una selfie. Ambos se ven muy contentos y visten de blanco. Ruiz porta un sombrero de copa en color negro con una cinta plateada que dice New York. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, en un programa mexicano de televisión, había comentado que estaría en esta celebración con su novio y su familia. “Año nuevo lo paso con él [Enrique Peña Nieto]; no voy a decir dónde, pero la paso con él y su familia”, mencionó en aquella ocasión. En dicha reunión también estuvo presente Socorro Nieto, la madre del político, ya que su nieta Paulina dio a conocer una imagen donde aparece la abuela al lado de su hermano Alejandro. Al parecer la relación entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto va viento en popa tal como se puede apreciar. Advertisement

