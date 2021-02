Close

Novia de Dustin Diamond lo acompañó hasta el momento de su muerte Dustin Diamond no murió solo, su novia Tash Jules lo llevó al hospital y desde ese momento nunca se separó del actor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes, Dustin Diamond falleció a causa del cáncer que padecía. El actor de 44 años se encontraba en una clínica de Florida, donde nunca estuvo solo ya que su novia Tash Jules estuvo con el actor de la serie Saved by the Bell en todo momento, incluyendo el instante de su partida, según dio a conocer Roger Paul, manager del famoso. "[Dustin Diamond] temía la atención del público si ingresaba al hospital", explicó Paul a la revista estadounidense People. "Pero finalmente, su novia lo llevó y los médicos confirmaron que era cáncer". El intérprete de Screech "se sentía mal y tenía una bolita en el cuello que prefirió ignorar". Así, tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica donde, hace tres semanas, inició con las quimioterapias correspondientes. Sin embargo, su condición era grave porque tenía una afección de grado cuatro. "Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor", Roger Paul Image zoom Credit: Taylor Hill/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "[El cáncer] logró extenderse rápidamente por todo su sistema", agregó. "La única misericordia que mostró [la enfermedad] fue su ejecución aguda y rápida. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos". Pese a todo, Dustin Diamond mantuvo una actitud optimista en todo momento y luchó por recuperarse. "Por supuesto que estaba asustado, pero trató de encontrarle humor. Hizo quimioterapia, intentó todo lo posible. Pero no funcionó. Dustin trató de ser lo más positivo que pudo en todo; así es como era, pero estaba asustado. No quería morir", concluyó. Image zoom Credit: Alice S. Hall/NBCU Photo Bank-Noel Vasquez/Getty Images "Dustin, te extrañaré mi hombre", Mario López Sus excompañeros de Saved by the Bell como Mark-Paul Gosselaar y Tiffani Thiessen, externaron sus condolencias. También lo hizo el actor de origen latino Mario Lopez, quien interpretó a Staler en dicha emisión. "Dustin, te extrañaré mi hombre. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por su familia continuarán", comentó en su cuenta de Twitter.

