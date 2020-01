La novia de Cristian Castro contesta a la supuesta amante de su novio tras escandalosas declaraciones Después de escuchar a Wendy contar fuertes intimidades sobre su pareja, Martha Muvdi ha roto el silencio y ha compartido su opinión sobre la fuerte polémica. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un nuevo escándalo rodea a Cristian Castro. Esta semana una mujer llamada Wendy ha contado fuertes intimidades sobre el cantante y ella asegurando que habían vivido momentos muy apasionados teniendo él pareja. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para el artista ni para su novia, Martha Muvdi. La joven colombiana ha roto el silencio y se ha manifestado al respecto en su perfil de Instagram. “A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte. ¡Tarde o temprano la necesitará!”, ha comenzado su escrito que acompaña a una romántica imagen con Cristian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Si no crees en DIOS y en Su ley de la siembra y la cosecha (de lo que siembras, recoges) ni en el karma (lo que sale de ti, se te regresa)… Piensa entonces en esto: “La vida es como un restaurante: Nadie se va sin pagar”, concluyó. Un mensaje donde deja bien claro que no se cree ni una palabra de las fuertes declaraciones de la supuesta amante que ha dado detalles muy íntimos y personales de sus encuentros con el intérprete de “Azul”. Lo más fuerte de este episodio es que Wendy fue en busca de Cristian y Martha en plena calle para que aceptara lo que ella estaba diciendo. La pareja ignoró por completo a la mujer y se metió en el coche haciendo caso omiso a sus palabras. Desde fuera ella le gritó y gritó tal y como fue grabado por las cámaras de Despierta América. Los enamorados no están dispuestos a permitir que ensucien o pongan en peligro su amor. Advertisement

