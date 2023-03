¡La novia de Danilo Carrera sí forma parte de la realeza! ¡Esto reveló el actor ecuatoriano! El actor le regaló un anillo que cuesta "casi como una casa": "Tiene títulos, su familia tiene castillos" ¿Danilo formará parte de la realeza? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En charla con Catalina Mora para el programa ¡Siéntase quien pueda!, el actor ecuatoriano Danilo Carrera platicó de su participación en la telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible y de su actual novia. ¿Forma parte de la realeza? El también modelo y futbolista despejó todas las dudas. "Es la primera vez que veo que mi relación no se va a acabar", confesó el galán de 34 años, quien afirmó que su prometida en efecto es de la realeza, aunque aclaró que a él no le interesaban los títulos. Además, reveló que lo que más lo atrajo de ella físicamente es lo alta que es. "Ah, entonces vamos a tener hijos altos", señaló Catalina. "Y muy guapos", remató Carrera asegurando que no sería por él, ya que su novia al parecer posee una belleza sin igual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es superbuena deportista, superinteligente, habla cuatro idiomas", enumeró además el actor evidentemente emocionado por su nueva relación. Hace unos días, Danilo respondió a quienes lo tildaron de arrogante por irse de México a Miami para cuidar de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer. "No hay nada que deje aquí [México] que valga la pena a no estar tiempo con ella. Cuando dije eso, obviamente era el tipo más arrogante, casi casi que odiaba a México y qué cómo me voy a ir de México a Miami y yo no respondí", dijo el protagonista de exitosas producciones como Quererlo todo e Hijas de la luna. "Me llovieron las críticas en México, Estados Unidos y hasta en Ecuador y a los 2 semanas que salió la otra noticia de la razón verdadera por la que me estoy retirando un tiempo de mi carrera y alejándome de México, que amo es la ciudad en la que quiero vivir, pues ahora soy un santo porque estoy dejando todo por mi madre. Entonces todo cambia muy rápido", añadió. Angelique Boyer, Danilo Carrera, Daniel Elbittar y Marlene Favela en la presentación de la telenovela "El Amor Invencible" Credit: Mezcalent Fue a mediados del mes pasado cuando Carrera sorprendió al confirmar que se tomaría un descanso de la actuación y que incluso lo había considerado antes de grabar la telenovela El amor invencible, pero que no pudo negarse a la propuesta de Juan Osorio. "Me encantó el proyecto, no le podía decir que no. Estoy muy contento, pero ahora que terminemos las grabaciones en unos meses, sí me iré un tiempo, sí o sí… no hay marcha atrás", compartió el actor en ese momento. novia danilo carrera realeza Credit: Mezcalent

