Novia de Chyno Miranda pide oraciones para el cantante ante los rumores que circulan en redes La joven Astrid Torrealba Falcón hizo un llamado a los seguidores de Chyno para que denuncien cuentas falsas en redes y pidió respeto: "Hay mucho que contarles". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la controversia y revuelo que causó la salida de Chyno Miranda de la clínica de rehabilitación en la que se encontraba ingresado en condiciones aparentemente precarias, su madre Alcira Pérez ha tomado el protagonismo para defender y exigir se respete su tutela. Según Pérez, es la novia del cantante Astrid Torrealba Falcón la responsable de lo sucedido, ya que aseveró que Chyno "ve droga en ella". "Es una noviecita, pero ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación", expresó sin tapujos a la televisión venezolana. Torrealba no se quedó callada y se defendió en contra de quienes buscan sacar provecho de la difícil situación que vive el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Mezcalent A través de sus redes sociales, la joven denunció que cuentas falsas han publicado imágenes de la pareja y supuesta información sobre la salud del cantante, y pidió respeto ante lo sucedido. "Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús, no coloco fotos y solo tengo esta cuenta @ing_astrid_dayana_falcon es mi única cuenta oficial. Por favor ayúdenme a reportar cuentas alternas", suplicó. Agregó que limitado sus comentarios sobre la salud del cantante por respeto a su privacidad, pero que éste responderá a sus fanáticos en cuanto le sea posible. "Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto, Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión", escribió. "Pedimos respeto. No se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos, no engañen a la comunidad de Jesús, él mismo será quien de declaraciones como hasta ahora lo ha hecho. Le debe mucho a su fanática[da]". Además, pidió oraciones para la pronta recuperación de su famoso novio. "Todos los mensajes y oraciones se las pueden dejar a Jesús en su cuenta @chynomiranda. Les hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes", apuntó. El centro de rehabilitación Tía Panchita, de donde fue extraído el cantante tras pasar alrededor de 10 meses, se encuentra bajo investigación y evaluación exhaustiva por aparentes irregularidades.

