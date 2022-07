Cazzu, la novia de Nodal, se abrió un OnlyFans y está ganando esta increíble cantidad de dinero Ahora que Cazzu está en boca de todos, muchos se están preguntando cómo le va a la cantante con su página de OnlyFans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu Cazzu | Credit: Cazzu/Instagram Ahora que Cazzu está en boca de todos por ser la mujer que le ha robado el corazón a Christian Nodal, muchos se están preguntando cómo le va a la cantante con su página de OnlyFans, donde comparte contenido caliente y exclusivo para suscriptores. ¡Y es que al parecer a la joven le está yendo de maravilla! Con su sensualidad, sus hermosos tatuajes y ese look tan único que suele caracterizarla, Cazzu ya cuenta con 21.6K de "me gusta" en dicha página. Según reveló el sitio BolaVIP, la argentina, que ya ha posteado un sunnúmero de contenido en su página que lleva por nombre "Nena Trampa", estaría ganando $20 dólares por cada suscriptor al mes. De acuerdo con un cálculo breve, por cada mil suscriptores Cazzu gana al mes aproximadamente unos $20,000 dólares. Cazzu novia de bad bunny12 Credit: instagram/ Cazzu Esta es una suma nada despreciable para una joven que además se abre camino cada vez más en la escena musical del continente. Fue la propia rapera quien anunció en Instagram en noviembre de 2021 que estaba en OnlyFans, e invitó a sus seguidores a su página. "https://onlyfans.com/cazzuu 🥰 copiar y pegar", sugirió. ¿Qué dirá Nodal del éxito que ha tenido su novia en esta plataforma de contenido exclusivo? Por ahora no sabemos cuál es la reacción del mexicano, quien se ha mostrado bastante enganchado con su nueva chica, tras dejar atrás el drama de la separación de Belinda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram Tras haber sido vistos en varias ocasiones, People en Español pudo confirmar en junio que los cantantes estaban saliendo. "Están juntos", reveló una fuente en exclusiva. En una ocasión la argentina apoyó públicamente al mexicano tras una ola de críticas en su contra. "Mientras ladran, vos brillás, Christian Nodal", escribió Cazzu en sus redes a su actual novio.

