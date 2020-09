Así calló la novia de Bad Bunny los rumores de que habían terminado Gabriela Berlingeri rompió el silencio luego de los polémicos comentarios del cantante El Dominio, quien aseguró haber tenido una relación con ella. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriela Berlingeri, novia del cantante de música urbana Bad Bunny, rompió el silencio para responder a las declaraciones del rapero Ele A El dominio, quien asegura que supuestamente mantuvo un romance con la modelo. Tras darse a conocer el polémico video de El dominio, saltaron las especulaciones sobre el futuro de la relación de Berlingeri con el Conejo Malo. A su paso salió aa joven puertorriqueña, quien calló los rumores con una reflexión en su cuenta de Twitter. Sin mencionar nombres, se refiere a cómo las mentiras pueden ser ruidosas, pero nunca brillan como la verdad. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram “El ser humano que le trata de hacer daño a otro siempre será a causa de su tristeza interna. Al que no le falta nada no vive su día a día deseándole el mal al prójimo. Hay que sembrar amor si queremos levantarnos en un mejor amanecer”, comentó en un tuit. Además, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve usando un par de Crocs de edición especial lanzados en colaboración con la estrella del pop latino que salió a la venta el martes al mediodía y que se agotaron en 16 minutos, según The New York Times. Image zoom Instagram / Gabriela Berlingeri El rapero boricua El Dominio aseguró en una transmisión en vivo en su Instagram que tuvo una relación con la modelo antes de que estuviera con Bad Bunny. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Y así de feo como soy le clavo las mujeres a la mayoría de ustedes, ¿entienden? Las que son las mujeres ahora son las que yo me clavaba el año pasado. Pregúntale a Bad Bunny a ver. La que él sube así, ¿cómo es que se llama? Por eso es que tú y yo tenemos problemas”, dijo el intérprete de música urbana. Berlingueri y Bad Bunny sorprendieron hace un tiempo a sus seguidores con un video en el que se ve a Gabriela con tremendo anillo en su dedo anular izquierdo, que se presume es de compromiso. La pareja aún no ha confirmado si ya se casaron o si ya tienen fecha.

