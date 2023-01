Una novelista reaparece dos años después de su supuesto suicidio La muerte de la escritora fue anunciada en redes sociales en octubre del 2020, por una persona que aseguró ser su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A más de dos años de que se anunciara la muerte de la escritora Susan Meachen en su página de Facebook, la novelista sorprendió a sus fans al revelar que sigue viva. Una nueva publicación en la plataforma dio a conocer que Meachen no murió en octubre del 2020, como lo reportó una persona que aseguró ser su hija, según la revista Rolling Stone. Aparentemente, Meachen compartió un mensaje en la página privada para escritores, The Ward, donde explica lo sucedido, reportó People. "Debatí en cómo hacer esto un millón de veces y aún no estoy segura si es lo correcto o no. Habrá miles de preguntas y mucha gente que abandonará el grupo, supongo", escribió la mujer. "Pero mi familia hizo lo que pensaron era lo mejor para mí y no los puedo culpar. Casi morí una vez más en mis propias manos y tuvieron que pasar todo el infierno de nuevo. Regresar a The Ward no significa mucho, pero estoy en un buen lugar ahora, y espero escribir nuevamente. Que empiece la diversión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Susan Meachen libros Credit: Amazon (2) La publicación fue borrada casi de inmediato al recibir la reacción negativa de los usuarios, que le reprocharon el engaño. "Puedo perdonar muchas cosas, pero no creo que jamás pueda perdonar el que hayas fingido tu muerte", escribió la escritora Karen Hall. La muerte de Meachen fue reportada en octubre del 2020. Una persona asegurando ser se hija informó a través de Facebook que su madre se había suicidado debido al acoso y bullying recibido tras la publicación de su último libro. Desde entonces, sus redes sociales habían sido utilizadas para promover su trabajo y compartir información sobre la prevención del suicidio. "Hubo total indignación y apoyo para los dolientes, apoyo para su familia, gente que editó gratuitamente su último libro para que su familia lo pudiera publicar en su memoria. Hubo gente que fue destrozada y empezaron a señalar a todos, culpando a gente, y yo fui una de esas personas a quienes se le culpó por supuestamente hacerle bullying cuando no hice nada de eso", expresó la escritora Samantha A. Cole. Meachen no respondió a los comentarios y aparentemente se limitó a borrar el mensaje, para desaparecer nuevamente de la red.

