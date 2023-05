La Lista VIP: estreno de Mujer, Natti Natasha abre restaurante, Mike Bahía le canta a las mamás y más Natti Natasha se asocia con Sugar Factory. Además: estreno del drama turco Mujer, Mike Bahía celebra a las madres de todo el mundo con su tema "Amor sincero" y más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estreno de drama turco Mujer El drama turco Mujer hará su debut en Estados Unidos por Univision el 15 de mayo en horario estelar a las 10p/9c. Mujer, protagonizada por, entre otros, Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk y Bennu Yildirimlar, cuenta una emotiva historia de superación de obstáculos, de demostrar fortaleza ante los desafíos diarios y de los sacrificios que hacemos por las personas que amamos. El fenómeno televisivo es una adaptación del popular programa original japonés Woman y ha conquistado a las audiencias de todo el mundo, incluyendo las de Europa, América Latina y Medio Oriente. Natti Natasha ahora es empresaria y ¡abrirá un restaurante! ¡Natti Natasha ahora es empresaria! La artista dominicana se asoció con Sugar Factory y abrirá una locación en Miami Beach en el histórico Firestone Garage. El establecimiento ofrecerá un menú con platillos extravagante junto con una nueva cocina de fusión latina. "Estoy abriendo mi primer restaurante junto a Sugar Factory en Miami Beach. Más que un proyecto que tenía guardadito conmigo, [es] un sueño que me tiene volando y que sé que les va a encantar". Mike Bahía celebra a las madres de todo el mundo con "Amor sincero" Mike Bahía celebra a las madres de todo el mundo con su nueva y potente canción "Amor sincero". El video oficial cuenta con historias de fans con sus madres, que fueron enviados directamente a Bahía a través de su cuenta de Instagram. Las madres son figuras extraordinarias, y el increíble apoyo y amor incondicional que nos brindan son de un valor incalculable. El cantautor caleño capta elocuentemente este poderoso sentimiento en su reciente lanzamiento, reconociendo el papel esencial que ellas desempeñan en nuestras vidas y el tremendo impacto que tienen en la formación de los adultos en que nos convertimos. Franck de las Mercedes presenta su libro Primogénito Franck de las Mercedes primogenito Credit: Cortesía Franck de las Mercedes, renombrado pintor nicaragüense, presenta su primer libro de poesía, Primogénito, una recopilación de poemas que examina las fracturas emocionales y psicológicas que marcaron su vida. En los versos, se plasman las memorias del niño que sobrevive una guerra civil, la separación de su familia al emigrar, su juventud manchada por las drogas y después su determinación por transformar sus vivencias en un relato que celebra al artista y poeta, que perdura para contarlo. Disponible en las tiendas en línea de Amazon, Apple iTunes, y Barnes and Noble. Celebra a mamá este Día de las madres con un refrescante mojito Mango Chile Mojito bacardi Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz BACARDÍ Mango Chile, .75 oz jugo de limón, .50 oz jarabe simple, 1.5 oz Topo Chico, 8 a 10 hojas de menta. Preparación: mezcla todos los ingredientes, menos el topo chico, en una coctelera con hielo. Agita bien y sirve sobre un vaso con hielo. Añade el topo chico y decora con una rama de menta.

