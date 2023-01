Muere el actor Noureddine El Attabe al caer al mar del velero en el que vivía El intérprete marroquí de 40 años fallecía de una hipotermia severa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana se vestía de tragedia en Castellón, ciudad de España. En el Club Náutico de esta zona fue hallado el actor Noureddine El Attab, quien había caído al mar desde el barco en el que habitaba. Fue un marinero quien encontró al conocido intérprete marroquí de 40 años en la madrugada del sábado, mientras realizaba su ronda de vigilancia. Tal y como informa la prensa del país, el cuerpo del artista se encontraba flotando en el agua y agarrado al amarre del barco. Fuentes sanitarias confirmaron que la causa de su fallecimiento fue una "hipotermia severa". Noureddine El Attabe Fallece el actor marroquí, Noureddine El Attabe | Credit: (Photo By Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images) A pesar de los intentos de reanimarle por parte de los paramédicos en el lugar de los hechos, fue imposible. Su muerte fue inmediatamente certificada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora es la Guardia Civil quien se encuentra investigando las posibles causas de lo sucedido. De momento, aseguran que habrá que esperar a la autopsia para saber si hubo algún factor que provocó la caída. El actor, conocido por sus participaciones en exitosas series como El Príncipe, Cuéntame cómo pasó, La que se avecina o 30 monedas, vivía en su velero de nombre 'Lucía', anclado en el puerto deportivo de Castellón. Las cámaras del lugar también serán una prueba determinante para conocer si el triste suceso fue o no accidental.

