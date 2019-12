La separación de Adamari y Luis Fonsi y otros 9 noticias que nos impactaron hace 10 años By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next John Parra/FilmMagic La mediática separación de la actriz puertorriqueña y el cantante boricua, la sorpresiva boda de Kate del Castillo y Aarón Diaz, el nacimiento de la primera hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, la confirmación del romance entre Génesis Rodríguez y Christian Meier... Las celebridades nos sorprendieron en 2009 con impactantes y sorpresivas noticias que en su momento dieron mucho de qué hablar. Hoy, una década después, repasamos algunas de ellas en esta galería. Empezar galería Adamari López y Luis Fonsi ¡se separan! Tras cuatro años de matrimonio, la conductora puertorriqueña y el cantante boricua anunciaban a finales de año su decisión de no estar más juntos por el bien de ambos. "Es una situación que venimos trabajando hace algún tiempo y que entendemos en este momento es lo mejor. Al igual que desde el primer día en que nos conocimos, todo ha sido en paz y buscando el bienestar de ambos y de nuestras familias", explicaba la entonces pareja a través de un comunicado de prensa. "Aunque dolorosa para ambos, está hecha en total armonía y con el profundo amor que ambos nos tenemos". Fernando Arau ¡sale de Despierta América! El veterano matutino de Univision Despierta América se quedaba a principios de año sin uno de sus presentadores más carismáticos, quien dijo adiós al programa en el que estuvo 12 años. "Les voy a decir la verdad. De verdad, verdad, para que lo sepan, es que hace tiempo he tenido sueños y quiero hacer mis cosas. Estar doce años en un solo lugar, creo que ya pagué la cuota. Quiero hacer cine y puedo decirles que hay por ahí una cosa con mi papá", informaba el mexicano durante su última participación en el show. Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina ¡se casan! La pareja de actores se daba el sí en una ceremonia civil en la capital mexicana tan solo dos meses después de haber anunciado públicamente que sostenían una relación amorosa y que esperaban una niña, la cual nació en agosto. "Esperamos que sea una unión para siempre. Estamos a la mitad de nuestras vidas y damos gracias por habernos encontrado, por tener a la mujer que siempre soñé", aseguraba el galán mexicano en una rueda de prensa posterior al enlace. Geraldine Bazán y Gabriel Soto ¡se convierten en padres! La ahora expareja recibía con mucha ilusión la llegada al mundo de su primera hija, Elisa Marie. "Todo está muy bien gracias a Dios… Ella (Elisa Marie) pesó siete libras y ocho onzas", informaba emocionado el actor. William Levy y Elizabeth Álvarez ¡se separan! Tras seis años juntos, el actor cubano confirmaba el fin de su relación amorosa con la madre de sus hijos. "La verdad ahora ya no estamos más juntos. Sin embargo, nos sentimos tranquilos", informaba el exgalán de telenovelas. Afortunadamente ambos lograron superar esa crisis ya que, 10 años después, siguen juntos. Fallece el hermano de Sherlyn La actriz mexicana recibía uno de los golpes más duros de su vida tras perder a su hermano Oliver González, quien decidió quitarse la vida cuando apenas tenía 27 años. "Nada más agradecerle a toda la gente (…) a todos los amigos, a toda la familia ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, agradecerles mucho que estén pendientes y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir mamita, pero pues agradecerles eso, agradecerle a la gente que se preocupa", expresaba Sherlyn ante tan dolorosa pérdida. RBD ¡lanza su último disco! Tras haber anunciado su separación en 2008, la exitosa agrupación musical surgida de la telenovela Rebelde lanzaba al mercado su último disco, Para olvidarte de mí, con el que Anahí, Dulce María, Maite Perroni y compañía ponían fin a una de las etapas más importantes y exitosas de sus vidas. "Gracias por todos estos años y espero que sepan que RBD nunca se va a ir de sus corazones, y ojalá que se mantenga esa enseñanza que dejamos de respeto y tolerancia", expresaba un emocionado Christian Chávez. Christian Meier y Génesis Rodríguez ¡confirman su noviazgo! Después de tantos rumores sobre un posible romance entre ambos, los protagonistas de la exitosa telenovela Doña Bárbara confirmaban durante la alfombra dorada de Los 50 Más Bellos de People en Español 2009 en Nueva York su noviazgo. "Claro que estamos contentos. Nos conocimos en Miami pero nos conocimos mejor haciendo la telenovela", declaraba entonces la hija de El Puma. Kate del Castillo y Aarón Díaz ¡se casan! La protagonista de La reina del sur y el galán de Betty en NY unían sus vidas en una boda relámpago en Las Vegas, NV, después de dos años y medio de relación. Su historia de amor, como sabemos, no llegó a buen puerto. Christian Chávez ¡se divorcia! Tras casi cuatro años de matrimonio, el exRBD ponía punto final a su relación con su entonces pareja B.J. Murphy. "Terminamos de la mejor manera. Creo que nos queremos muchísimo. Es una persona que quiero mucho y que respeto; yo lo admiro también como profesional", declaraba el cantante.

