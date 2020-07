“Nos enseñó a disfrutar la vida”, los hermanos Zurita sobre su madre Christian Bach Los hermanos Zurita aseguran que la esencia de la actriz está plasmada en su actual proyecto profesional. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un año Christian Bach perdió la vida. Sin embargo, su mayor legado fueron Sebastián y Emiliano, los hijos del matrimonio que mantuvo por más de treinta años con Humberto Zurita. Los hermanos saben que su madre estará siempre presente en sus vidas y coinciden “que disfrutar la vida” fue la mayor enseñanza que les dejó . “ 'Enjoy the ride [disfruta el viaje]' ", es lo que decía mi mamá [Christian Bach]”, mencionó Emiliano a People en Español. 'La vida es para vivirla, no para sobrevivirla' y eso es algo muy bonito que nos dejó nuestra mamá”. “También tenemos que saber disfrutar la tristeza y saber estar tristes, y poder vivir con ello, es parte de la vida, es parte de lo que te hace, es darte cuenta también de los momentos bonitos”, mencionó Sebastián. “Muchas veces le tenemos miedo a estar tristes o a no estar plenos, y creo que también es ese proceso de saber aceptar”. RELACIONADO: Hermanos Zurita trabajan juntos y dedican proyecto de TV a su madre Christian Bach Image zoom Los hermanos Zurita recién estrenaron Cómo sobrevivir soltero, su primera serie de televisión en la que fungen como creadores y productores. Si bien en todos los proyectos profesionales “siempre nos termina inspirando nuestra mamá”, ambos están de acuerdo en que en esta propuesta la ideología de la actriz queda plasmada de manera armónica. Es por esto que se convierte en un homenaje a ella. “Para nosotros fue increíble que esta historia nos llevara a eso y podérsela dedicar a mi mamá de esa manera fue algo muy especial”, agregó Emiliano. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los jóvenes coinciden en que ha sido fundamental tener el respaldo de sus padres a lo largo de sus vidas y les ha permitido irse labrando una carrera propia. “Siempre hemos tenido su apoyo [de sus padres]. Nos han dado su experiencia laboral siempre que han podido y al mismo tiempo han sido unos padres magníficos”, comentó Sebastián. “[Eso] nos dio mucha escuela en casa y no buscamos compararnos con ellos”. Image zoom Cómo sobrevivir soltero ofrece una mirada actual a las relaciones sentimentales con “nuestro sabor latino” y representa un gran logro para Sebastián y Emiliano porque les abre las puertas para otros proyectos en los que ya están trabajando. Todos los capítulos ya están disponibles en Amazon Prime.

