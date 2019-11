La hija de Kim Kardashian ¡con nuevo piercing! y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Además: Geraldine Bazán arranca suspiros con su vestido transparente; Ana Patricia Gámez lista para la boda; Víctor Manuelle y Julián Gil de fiesta en La Placita de Miami y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Puras travesuras Image zoom Backgrid/The Grosby Group Noth West, la promogénita de Kim Kardashian y Kanye West, de solo 6 años, salió muy sonriente con sus papás tras acudir a un servicio religioso en Houston luciendo un nuevo piercing en la nariz ¡Caramba! 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Uy, uy, uy! Image zoom Mezcalent Otra que se divirtió mucho con su look es doña Geraldine Bazán (aquí con Lambda García) que se apareció con este vestidazo transparente por la Global Gift Gala que se celebró en Ciudad de México ¡Y espérense a que vean cómo era el vestido por delante! 2 de 10 Applications Ver Todo Anfitriones Image zoom Mezcalent Lógicamente los anfitriones de la noche, Eva Longoria y Carlos Rivera, no pudieron faltar al evento que se realizó a beneficio de la Eva Longoria Foundation y la Fundación Duerme Tranquilo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¡A darle! Image zoom John Parra/Getty Images Otros que anduvieron de fiesta, pero en La Placita de Miami, fueron Víctor Manuelle y Julián Gil, quienes lanzaron el nuevo disco del cantante, Memorias de Navidad, rodeados de fans. 4 de 10 Applications Ver Todo Orgullosas Image zoom Mezcalent En Miami Kany García (izq.) y su novia Jocelyn Trochez celebraron la portada de la cantante pop en una revista. 5 de 10 Applications Ver Todo Glamurosa Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Y para no perder costumbre Eiza González deslumbró al salir por las calles de L.A., por cierto, luciendo el bolso de moda de Dior. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De manteles largos Image zoom att Winkelmeyer/Getty Images for American Influencer Awards Y ya de regreso en Hollywood captamos a Kim Kardashian -ya sin sus hijitos- otorgándole un gran premio a su amigo y maquillista personal Mario Dedivanovic en la segunda edición de los American Influencer Awards. 7 de 10 Applications Ver Todo ¡Lista para la boda! Image zoom Mezcalent Ana Patricia Gámez posa en los estudios de UniMás, en Miami, a solo unos días de que se realice la primera boda de los solteros ganadores del show Enamorándonos. 8 de 10 Applications Ver Todo Bisous Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images La española Elsa Pataky regresó a sus tierras para presentar en Madrid la colección "KissMas Time" de una marca de lencería y de paso repartir besitos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

