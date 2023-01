North conoce a la nueva esposa de su papá Kanye West y más fotos imperdibles de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería North West conoce a Bianca Censori la nueva esposa de Kanye West en un cena en Malibu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡North West ya conoció a la actual esposa de su papá! Empezar galería Gran encuentro North West conoce a Bianca Censori la nueva esposa de Kanye West en un cena en Malibu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Durante una cena en Malibu, el rapero Kanye West presentó a su hija de 9 años, North, a su nueva esposa, Bianca Censori. Según reportes, Kanye y su chica australiana llegaron a cenar alrededor de las 6:20 p.m. mientras que la hija mayor de Kim Kardashian llegó con su seguridad personal unos minutos después acompañada por una de sus amigas. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Bajo la lluvia Sarah Jessica Parker camina bajo la lluvia en la nueva temporada de And Just Like That Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Sarah Jessica Parker fotografiada caminando bajo la lluvia en Nueva York en el set de grabación de la nueva temporada de la serie And Just Like That. 2 de 6 Ver Todo Luces, cámara, acción Maxi Iglesias y Ximena Romo se preparan para el inicio de grabaciones de la serie "Los Artistas" (Vix+) en una locación de Miami Beach Credit: Mezcalent Maxi Iglesias y Ximena Romo se preparan para el inicio de grabaciones de la serie Los artistas (Vix+) en una locación de Miami Beach. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Las tres mosqueteras "Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible. Hoy somos mucho más fuertes. Hoy nada nos para. Hoy somos una. Las amo con mi corazón", escribió Anahí en el pie de esta linda fotografía donde la vemos posando junto a Dulce María, su hija y Maite Perroni, quien próximamente se convertirá en madre por primera vez. 4 de 6 Ver Todo Foto del recuerdo participa en la telenovela "Eternamente Amándonos", producción de Silvia Cano que estrena el próximo 27 de Febrero y que dio el claquetazo de inicio de grabaciones. Credit: Mezcalent Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil y el resto del equipo de la telenovela Eternamente amándonos, se tomaron esta foto del recuerdo para dar el claquetazo de inicio de grabaciones. 5 de 6 Ver Todo Cómplices Michel Duval, Consuelo Duval and Paly Duval pose for a photo during the red carpet `Infelices para siempre Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Así de sonrientes se dejaron ver Michel Duval, Consuelo Duval y Paly Duval en la alfombra roja de la premiere de la cinta Infelices para siempre, en la capital mexicana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

