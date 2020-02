¡Nora Salinas deja la actuación! Nora Salinas sorprendió a todos al revelar que ha decidido estudiar una nueva profesión a la que pretende dedicarse en un futuro y ayudar a las personas. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como muchas otras mujeres que atraviesan por un divorcio conflictivo, Nora Salinas debió lidiar por diversos procesos legales relacionados con sus hijos, Scarlett y José Miguel. Tras esta experiencia, la actriz tomó la decisión de estudiar la carrera de derecho y, a partir de esta año, se prepara para convertirse en abogada. “Me la he vivido he juicios; entonces, me ha interesado y me gustado. He estado en estas cosas legales durante muchos años y me ha llamado la atención. Entonces, ya tomé la decisión y dije ‘en 2020 empiezo’”, reveló Salinas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Lo estoy disfrutando mucho. Tengo la oportunidad de hacer muchas cosas en línea y muchas cosas poder ir a la Universidad. RELACIONADO: La actriz Nora Salinas preocupa a sus fans tras ser hospitalizada de urgencia Image zoom Para la intérprete de Raquel Campos en la teleserie Por amar sin ley no existe impedimento alguno para que se cumplan los sueños; por ello, espera que su decisión de regresar a la escuela sirva de impulso para quienes desean retomar sus estudios o iniciar en alguna carrera profesional. “Creo que es algo muy positivo, también como mensaje para las personas decir ‘oye, siempre podemos estar estudiando’”, mencionó. “El querer es poder; no hay edad para estudiar y cada vez hay más opciones, y más facilidades”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nora Salinas no duda que en un futuro, cuando concluya la carrera, pueda prestar sus servicios como abogada para quienes, como ella, estén atravesado por conflictos legales. Incluso, a la fecha, la han contactado por sus redes sociales para que les brinde apoyo moral o consejos tras sufrir una experiencia similar. “Sería increíble [ayudar a personas que han vivido lo que ella]”, advirtió. “Me escriben muchísimo en Instagram, por mensajes privados, muchas personas que están pasando situaciones parecidas o abuso”. Advertisement

