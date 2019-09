Estos son los nominados a los Premios Latin Grammy 2019 By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los Premios Grammy Latinos 2019 están a la vuelta de la esquina. ¿Quién se llevará un trofeo a casa? Sigue leyendo para descubrir quién está en la contienda en la gran noche que se emitirá el 14 de noviembre en Univision, en vivo desde Las Vegas. Empezar galería Kanny García Image zoom (Photo by David Becker/Getty Images for LARAS) La exitosa cantautora Kany García recibió tres nominaciones a la vigésima Entrega Anual del Latin GRAMMY® en las categorías: Canción Del Año, Mejor Álbum Cantautor, y Mejor Video Versión Corta. Advertisement Advertisement Pedro Capó Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images El puertorriqueño recibió dos nominaciones en la prestigiosa próxima entrega del Latin GRAMMY®, en las siguientes categorías: Canción del Año y Mejor Fusión / Interpretación Urbana. Daddy Yankee Image zoom (Photo by Jason Koerner/Getty Images) El Big Boss recibió una nominación a Mejor Fusión/Interpretación Urbana por su tema “Calma”. Advertisement Alejandro Sanz Image zoom Eduardo Parra/WireImage El cantautor español arrasó con cinco nominaciones este año: Mejor Canción Pop, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo. Juanes Image zoom Jason Merritt/Getty Images El artista recibió una doble nominación en la categoría Grabación del Año por ‘Querer Mejor’ (featuring Alessia Cara) y ‘La Plata’ (featuring Lalo Ebratt), así como una tercera nominación en la categoría Canción del Año por ‘Querer Mejor’ (featuring Alessia Cara). Greeicy Image zoom Universal Music Latin Entertainment La carismática colombiana está nominada a la categoría Mejor Nuevo Artista. Advertisement Advertisement Advertisement Rosalía Image zoom Rosalía/ Instagram El tema “Con altura” de la española está nominado a Mejor Canción Urbana. También su álbum El mal querer está nominado a Álbum del Año. Fonseca Image zoom El intérprete de “Arroyito” está nominado a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Álbum del Año por Agustín. Además, Mejor Canción Pop y Canción del Año por “Ven”. Sebastián Yatra Image zoom Kevin Winter/Getty Images for LARAS El colombiano está nominado a Álbum del Año por su disco Fantasía. Advertisement Advertisement Advertisement Bad Bunny Image zoom Steven Ferdman/Getty Images El boricua podría llevarse a casa el Grammy por Mejor Álbum de Música Urbana por su álbum X100PRE. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

