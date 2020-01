Latinos nominados al Oscar: decepciones y sorpresas Dos mexicanos y un español han sacado la cara por los latinos en las nominaciones a los premios Oscar recién anunciadas este lunes en Hollywood. Aquí la lista. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las nominaciones a los premios Oscar para este 2020 fueron reveladas la mañana de este lunes en Hollywood. Y como era de esperarse ha habido sorpresas y desaires, especialmente en cuanto al talento latino se trata. Para abrir plaza, el español Antonio Banderas se lleva tremenda mención como Actor de Reparto por su inolvidable protagónico en la cinta Dolor y Gloria, de su paisano y amigo Pedro Almodóvar. La nominación era muy esperada pues Banderas se ha cubierto de laureles con dicho papel, especialmente desde su presentación en el Festival de Cannes donde se llevó la Palma de Oro al Mejor Actor. Por otra parte los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo también recibieron menciones. El primero en la categoría de Mejor Cinematrografía por el filme ya clásico Irishman (Netflix), del director Martin Scorsese y que lidera las nominaciones con 10 menciones en total. Su competencia directa será Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino y que lleva a Brad Pitt como gran favorito en la categoría de Actor Principal. Por su parte, la mexicana Mayes C. Rubeo obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Vestuario por Jo Jo Rabbit, cinta estelarizada por la también nominada Scarlett Johansson y que obtuvo un total de seis menciones. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a las decepciones los fans de Jennifer López no han tenido un buen día pues la Diva del Bronx quedó fuera de la terna de actrices nominadas al Oscar por su aclamado rol como Ramona en Hustlers. Muchos esperaban que la nuyorican recibiera su primera nominación al Oscar por el popular filme, especialmente tras su nominación al Globo de Oro, que tristemente no se llevó a casa. Otros desaires incluyeron a la cantante Beyoncé, quien quedó fuera de las nominaciones con su tema para la cinta Lion King de Disney y, sorprendentemente, Frozen 2, la secuela del popular filme animado, también de Disney, que a pesar de triunfar en taquilla no ha logrado convencer a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias. La 92da entrega del Oscar se llevará a cabo este 9 de febrero en el Dolby Theater de Hollywood y será transmitida en vivo por la cadena ABC a partir de las 8:00 p.m., hora del Este. Advertisement

