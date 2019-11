Noelia confiesa que su esposo Jorge Reynoso la salvó de quitarse la vida

Tras el conocimiento público de la denuncia por violación que interpuso Noelia contra su padrastro y exmanager Topy Mamery, la cantante sufrió una fuerte campaña de desprestigio; lo cual, ocasionó que su carrera profesional se viniera a pique. Tras buscar muchas oportunidades para salir adelante, decidió darse una última oportunidad; de no funcionar se quitaría la vida. Con ello en mente, la intérprete de “Clávame tú amor” acudió a la cita que cambió su historia.

“En 2004, ya no podía más y la verdad estaba suicida”, confesó Noelia al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Llamo a Rudy Pérez, quien me ayudó a conseguir una cita con Jorge [Reynoso, su ahora esposo] y dije ‘si este hombre acepta y no cree lo que estaban regando por ahí; que yo era una inestable, que estaba loca, Noelia viene, huyan; entonces aquí voy a continuar, si no, ya no tengo nada que hacer aquí; es mejor irme arriba contigo’”.

Jorge Reynoso no solo le salvó la vida, se convirtió en su esposo y manager. Juntos iniciaron una mancuerna que logró sacar a la hija de Yolandita Monge de la depresión en la que estaba e impulsar su carrera profesional.

“En el verano de 2005 lo conocí, me dio la mano inmediatamente; me empezó a ayudar ha reconstruirme, ha reconstruir mi carrera. Inmediatamente, me consiguió disquera, me firmó, me puso ha hacer un disco”, explicó. “Comenzamos con el pie derecho a trabajar y felices. Nunca más nos separamos”.

Ahora, Noelia asegura haber perdonado a su madre por la falta de apoyo y solo quiere estar en paz con su vida; reveló que desea tener hijos pronto.