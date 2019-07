¿Noelia soltera y sin compromiso? Lo que debes de saber del esposo de Noelia. By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Con las reveladoras fotografías y vídeos que comparte en sus redes sociales y su recientemente lanzado sitio digital con contenido para adultos, se podría pensar que la cantante puertorriqueña Noelia está soltera y sin compromiso. La realidad es que la escultural intérprete lleva casi más de 12 años de casada con el empresario mexicano Jorge Reynoso, quien desde el inicio de su relación ha manejado su carrera. Pero, ¿quién es el hombre que ayuda a la cantante a exponer su talento y atributos? Te lo contamos. Reynoso se casó con la ex Garibaldi Pilar Montenegro en febrero del 2001, y manejó su carrera de solista llevándola a los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Desafortunadamente, los problemas en su relación iniciaron y tras cuatro años de matrimonio la pareja concluyó su matrimonio. Montenegro acusó al empresario de haber filtrado unas fotografías personales a la prensa donde aparecía desnuda. Image zoom Gabriela Maj/Patrick McMullan via Getty Images Tras su ruptura, Reynoso encontró reemplazo rápidamente con Noelia, con quien inició una relación sentimental estando aún casado legalmente con Montenegro. Reynoso se casó con Noelia en el 2007, mismo año en que la cantante tuvo que hacerle frente al escándalo público tras la revelación de un vídeo de contenido sexual con un ex novio. El ahora fallecido padrastro de la cantante Topy Mamery, acusó al empresario de difundir el vídeo. Reynoso se mantuvo al margen de las acusaciones, pero ha sido el vocero de la cantante ante situaciones delicadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Sergi Alexander/Getty Images for The Factory Inc. El mexicano, que aparentemente se dedica a la compra-venta de aviones, ha sido relacionado con la mafia y negocios ilícitos, pero se defiende asegurando es un empresario arriesgado que tiene diferentes negocios en la construcción y las comunicaciones. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Noelia soltera y sin compromiso?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.