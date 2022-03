¡Noel Torres será papá por segunda ocasión!, ¿niña o niño? El cantante Noel Torres se prepara para la llegada del cuarto miembro de su familia el próximo mes de mayo, siete años después de tener a su primogénito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Noel Torres está a punto de crecer con la llegada de un nuevo y esperado miembro. Luego de siete años de disfrutar las ventajas de ser hijo único, el primogénito del cantante, Noel Jr., se convertirá en hermano mayor con la llegada del cuarto miembro de la familia. "Fue algo planeado, lo venimos platicando desde el 2020, desde la pandemia. Lo platicamos y de hecho quedamos que para el año pasado empezaríamos a intentarlo", reveló el cantante a People en Español. "En julio del año pasado empezamos a sospechar de que estaba embarazada y se confirmó la noticia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero el cantante y su pareja, Stephanie Salazar, decidieron guardar el secreto por tres meses hasta asegurarse de que todo marchara a la perfección. Las emociones están a flor de piel a escasas semanas de darle la bienvenida al próximo "Noelito", sí, !es un varón! "Los nervios siempre hay por la salud del bebé, son muchas cosa que uno tiene que tener en mente, [esperando] que todo salga bien", dijo el intérprete. "Tengo pensado estar presente a la hora del parto, eso me pone también un poco nervioso, pero [estamos] más contentos que nerviosos". De acuerdo a Noel, el bebé llegará la primera semana de mayo. Noel Torres pregnancy Noel Torres | Credit: Jorge Avila Hasta el momento, los padres aún no se deciden por el nombre del pequeño, ya que tienen opiniones encontradas. "El nombre lo estamos buscando todavía. Tenemos un debate. Honestamente no tenemos nombre, pero se tiene que decidir lo antes posible", reveló el cantante. "Ella quiere algo relacionado con Noel por Noelito [el primogénito]. Yo la verdad no tengo uno". Noel Torres Jr Noel Torres Jr | Credit: Noel Torres Mientras eligen el nombre, la barriga de mamá continúa creciendo, recibiendo el amor sobre todo del futuro hermano mayor, que en un futuro podría convertirse en el protector de una nena. "Yo si quisiera honestamente, tener esa experiencia de tener una hija, pero Dios dirá más adelante", confiesa Noel. "Para mí es fácil decir sí, cuando las mujeres son las que se encargan de todo, sufren y toda la onda, así que tiempo al tiempo". Por ahora, el enfoque está en el nuevo regalo de la vida que llegará justo a escasos tres años desde que el cantante afrontara un momento difícil tras perder la movilidad de sus piernas debido a una extraña afección en el hueso de su cadera. Noel Torres Noel Torres | Credit: Jorge Avila Luego de someterse a alternativas medicinales, el intérprete tomó la difícil decisión de rendirse a una cirugía que solamente le garantizaba solo el 50 por ciento de éxito. Afortunadamente, tras un delicado proceso de convalecencia, el cantante se encuentra recuperado. "Estoy bien gracias a dios. No es un problema del que iba a sanar al 100 por ciento, pero vivo mi vida bien, no tomo medicamento", explicó. "No tengo un dolor como para estar tomando medicamento. No es nada que intervenga con mi vida cotidiana. Sí tengo ciertos cuidados que desde el principio sabía [que debería seguir] como correr, brincar, hacer cosas impactantes con mi cuerpo, pero estoy contento. Siento que sí ha valido la pena de tomar el riesgo de la operación".

