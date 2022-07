Noel Torres devastado por la muerte de su hermano menor: "Me duele el alma" El cantante de música regional mexicana Noel Torres está de luto tras la pérdida de quien fuera uno de sus fieles acompañantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace apenas dos meses, el cantante Noel Torres celebraba en grande el nacimiento de su segundo retoño, un varón a quien nombró Noah. "¡Bienvenido Noah! Estoy muy agradecido con la vida por darme la dicha de ser padre por segunda vez. No tengo palabras para expresar la felicidad y emoción que siento", expresó a principios de mayo. Hoy, esa emoción y felicidad se ven opacadas por una devastadora realidad. Noel anunció con profunda tristeza el fallecimiento de su hermano menor Jaime Torres. "No hay palabras para expresar el dolor de tu partida hermano…. ¡Me duele el alma!... ¡Te amo hermano!", escribió el cantante en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noel Torres Noel Torres | Credit: Noel Torres/Instagram El intérprete rindió tributo a quien fuera su fiel acompañante de aventuras, con una serie de fotografías familiares en su cuenta de Instagram. Los mensajes de apoyo y condolencias no se hicieron esperar. Amigos y colegas compartieron su sentir a través de fotos y vídeos interpretando la canción preferida del fallecido joven, los cuales Noel publicó en sus redes sociales. Noel, por su parte, compartió un vídeo de la última vez que cantó junto a su querido hermano. "Nunca pensé que esta sería la última vez que cantaríamos juntos tu canción preferida", escribió junto a la publicación. Noel Torres Noel Torres Hasta el momento, el cantante no ha revelado detalles sobre la muerte del joven amante de la música regional mexicana. Fuentes cercanas han revelado que se encuentra en shock y completamente devastado por el inmenso hueco que esta tragedia deja en su familia.

