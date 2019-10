Noel Torres reflexiona tras accidente automovilístico: "El mañana no está asegurado para nadie" El cantante Noel Torres confirma que tanto él como su equipo de trabajo se encuentran bien tras un aparatoso accidente automovilístico causado por un ciervo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Noel Torres asegura que tiene mucho que agradecer luego de sobrevivir un accidente automovilístico que pudo haberle costado la vida a él y a su equipo de trabajo. "Todo el equipo está bien, yo estoy bien, a nadie le pasó absolutamente nada gracias a Dios. Fue nada más un susto", asegura a PEOPLE EN ESPAÑOL. Un susto que ahora lo hace valorar más la vida y que le dejó una gran enseñanza de lo importante que es ser un buen samaritano. El domingo por la madrugada, el intérprete y siete miembros de su equipo de trabajo se trasladaban en una camioneta de 15 pasajeros de Carolina del Sur hacia Atlanta, donde tomarían un vuelo de regreso a casa, en California. Desafortunadamente, un imponente ciervo intentó cruzar la carretera de dos carriles y fue atropellado por el chófer de Torres, quien no lo pudo esquivar. "Yo escuché el impacto, se escuchó bien fuerte. Pero no sé qué pasó", comenta el cantante quien viajaba en el asiento del copiloto pero iba contestando mensajes de sus seguidores en Instagram. "Se escuchó el golpe. [El chófer] se quedó como en shock. Hubo como dos o tres segundos que se perdió el control de la camioneta". No fue sino hasta que Torres ordenó al chófer a detener la camioneta que ya olía a quemado, que se dio cuenta de la magnitud del impacto. "La camioneta quedó inservible. Esto no fue cualquier cosa, pudo haber sido peor", afirma el cantante, quien compartió un vídeo en su cuenta de Instagram que alarmó a sus seguidores. "Estaba en shock. Incidentes como estos te enseñan a valorar tu vida. El mañana no está asegurado para nadie. Me puse a pensar en todo eso. Nos pudimos haber golpeado fuerte o haber fallecido incluso. Pensé mil cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, tras el accidente se les presentó un ángel de carne y hueso que llegó a auxiliarlos. Torres asegura que un buen samaritano se detuvo para ofrecer su ayuda y que hasta manejó alrededor de dos horas para llevarlos al aeropuerto. "No habían pasado ni cinco minutos cuando se paró un buen samaritano que iba en [el] camino. Él nos dijo que le pegamos a un venado que aún se encontraba en medio de la carretera", explica el cantante. "Nos ofreció raite [un aventón] pero nada más cabíamos tres. Traía una grúa y pensé que quería cobrar, pero estaba equivocado. Él nos ofreció llevarnos sólo pagándole la gasolina. Nadie más se detuvo". Torres comentó que el hombre, un joven de 24 años de origen jamaiquino que de día es paramédico y de noche maneja grúas, no tenía idea que él es un cantante famoso -y mucho menos conocía la música regional mexicana, por lo que su ofrecimiento de ayudar le nació del corazón. "[Es] una buena persona, de verdad nos ayudó mucho", asegura. "Ni siquiera nos preguntó [nuestro nombre], simplemente [lo hizo] de buen corazón". El cantante intercambió información con el joven y espera que de ese incidente haya nacido una buena amistad. Torres continúa con su apretada agenda laborar y esta semana grabará el vídeo de un sencillo que lanzará próximamente. Advertisement

