"Pues es que es muy complicado vivir en México, es como, no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber donde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas… Me pasó, por ejemplo, tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México, y pues era obvio que la gente sabía donde estaba y cuando pasaba y todo eso, y no me gustaba que no había privacidad y aquí es como "¡no importa!" aquí hay un montón de gente que tiene esos carros, sus lujos, sus casas y todo y no es como que la gente se sorprende y en México sí, la gente dice "ah, no manches". Aquí no, por eso me gusta más aquí", reveló dejando a algunos boquiabiertos.