¡Nodal confiesa pasado de excesos tras ruptura Belinda! El intéprete de "Ya no somos, ni seremos", abrió su corazón después de romper su compromiso con la cantante de "Mentiras, cab**n": "Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas han sido las noticias que han girado alrededor de Christiane Nodal y Belinda desde que se diera la ruptura de su compromiso. Se han desatado muchas conjeturas alrededor de los motivos de la separación definitiva de los cantantes. ¿Debe devolver Belinda su anillo? ¿Qué opina al respecto Lupillo Rivera? ¿Qué extrañaba Nodal de su vida de soltero? ¿Por qué Belinda se siente atacada? Después de que ella se pronunciara al respecto de las polémicas, ahora es el ex de Belinda quien abrió su corazón en una entrevista para hablar de cómo la fama le cambió la vida, con resultados devastadores para él que aún arrastra. Fue para la revista Life & Style, apuntó Telemundo, donde el famoso intérprete de Ya ni somos ni seremos reconoció que "tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado", reflexionó recordando que el éxito le llegó con tal solo 18 años. "Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta". "Salía con gente que no conocía", recordó, "y terminaba en lugares extraños. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar en las cosas". Christian Nodal y Belinda Credit: Mezcalent.com; JDS/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También habló de su carrera, ya que está enfocado al cien en reposicionarse en el mundo de la música con su nuevo sello discográfico. Desde luego, ha entrado por la puerta grande ya que su primer tema y video, donde la protagonista se asemeja a Belinda, arrasó y se convirtió en un éxito instantáneo. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) Ella no se quedó atrás y pronto lanzó una demo que también arrasó en las redes, "Mentiras, Cabrón".

