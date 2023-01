Noah Schnapp, que hace de Will Byers en la serie Stranger Things, revela que es gay El joven confesó que ha estado atrapado temeroso en el armario durante toda su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Noah Schnapp, el actor que da vida a Will Byers en la popular serie Stranger Things (Netflix), decidió compartir su verdad. Luego de ocultar sus verdaderos sentimientos por temor a las consecuencias, finalmente se armó de valor y reveló que es gay. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el actor dio a conocer que había revelado su verdad a sus amigos y familiares y confesó que es más parecido a su personaje de lo que había imaginado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando finalmente le dije a mis amigos y familiares que era gay, después de estar en el armario temeroso por 18 año y lo único que dijeron es 'lo sabemos'", escribió en el vídeo donde imita un trend de la plataforma que asegura que nunca fue algo de qué preocuparse. "¿Sabes lo que nunca fue? [Algo] tan serio. Nunca fue algo tan serio. A decir verdad, nunca será tan serio", imitó el actor. Noah Schnapp 2022 People's Choice Awards - Arrivals Noah Schnapp | Credit: Photo by Amy Sussman/Getty Images Junto al vídeo, Noah reflexionó sobre su parecido con Will Byers, a quien da vida en la serie de Netflix. "Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba", escribió. Durante las cuatro temporadas de la serie, los fanáticos habían cuestionado si el personaje era gay, incluso habían criticado a los responsables de la serie por no decir lo aparentemente obvio, según People. Noah abordó el pasado julio el tema de la la orientación sexual de su personaje y confirmó que el joven tenía sentimientos hacia su mejor amigo Mike, interpretado por Finn Wolfhard. "Obviamente se insinuó en la primera temporada, como que siempre estuvo ahí, pero nunca se supo en realidad", dijo a la revista Variety. "Ahora que creció, ya lo hicieron más real, una cosa obvia. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y que ama a Mike". Tal y como su personaje, Noah también enfrentó el difícil reto de salir del armario y confesó que le tomó un buen tiempo revelar lo que pasaba en su vida personal debido a que no quería ser señalado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Noah Schnapp, que hace de Will Byers en la serie Stranger Things, revela que es gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.