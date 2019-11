No vas a creer quién ayuda a Mijares con sus canciones El cantante Manuel Mijares confesó que recibe consejos musicales de sus hijos, José Manuel y Lucero. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Manuel Mijares parece haber perdido el control de las canciones que suenan en su teléfono móvil, ya que el cantante reveló que quien dicta lo que escucha son sus hijos: José Manuel, de 18 años, y Lucero, de 14. El intérprete confesó que ha copiado el playlist de sus hijos debido a la variedad de géneros musicales que escuchan. "Ellos desde niños despertaron muy tempranamente a la música, entonces se acostumbraron a escuchar de todo, desde The Beatles, hasta música mía y de Lucero [su mamá], al grado que yo termino copiándoles sus playlist", comentó a la prensa mexicana durante la presentación de su disco Rompecabezas II. Los jóvenes no solo comparten las canciones de sus intérpretes favorito, sino que también ayudan a su papá en la gestión musical de su carrera. "Me gusta involucrarlos en lo que hago yo, no en el tema de que ellos se metan a la artistiada, sino en involucrarlos con su opinión [preguntándoles]: ¿cómo ves esta canción, cómo me quedó, la puedo mejorar? Yo les hago mucho caso a ellos porque son muy objetivos en ese sentido, porque no tienen ningún empacho en decirme te desafinaste o la cantaste mal", reveló. Al parecer, los hijos del cantante tuvieron bastante que ver en su nuevo disco que lanzará este 22 de noviembre, ya que incluye una colaboración con Melendi, a quien descubrió gracias a su hija. ¿Grabaría nuevamente con su ex esposa Lucero? "Yo encantado de hacer algo con Lucerito, me encanta como canta ella, es un gran talento, transmite mucho, aparte llevamos una superrelación. Si se puede, lo volveremos a hacer", comentó, según el diario El Universal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aseguró que a pesar de llevar vidas por separado, llevan una linda convivencia por sus hijos. "Nos queremos mucho y somos grandes amigos, es algo que nunca se perdió. La amistad fue lo primero y sigue. Además convivimos mucho por los niños", dijo. Advertisement

