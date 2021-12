¡No vas a creer cómo grabó Reik su nuevo vídeo musical! El trío se coronó como los primeros en utilizar una avanzada tecnología de un aparato de uso diario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los chicos de Reik están listos para dar la batalla con su nueva producción musical, con la que esperan sorprender —y entretener— a sus fanáticos, luego de aliarse con la tecnología para la creación visual de su nuevo sencillo titulado "Los tragos", a dueto con la cantante argentina María Becerra. El trío compuesto por Jesús Navarro, Bibi Marin y Julio Ramírez se convirtió en el primer artista o grupo musical latinoamericano en utilizar un iPhone para la grabación de un videoclip. Con la modalidad de cine del teléfono celular, los chicos crearon una pieza que bien podría ser replicada por cualquier usuario desde la comodidad de su casa. "Que emoción pensar que cualquier persona en casa puede hacer una pieza de cinematografía y que todo esto está al alcance de tanta gente. Me encanta.", expresó Navarro a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reik Credit: Reik/Cortesía Esta nueva tecnología logró acortar el tiempo en el set de grabación, lo que podría cambiar por completo la manera de realizar vídeos musicales en estos tiempos modernos. "El resultado me tiene maravillado", confesó Marin a People en Español sobre el iPhone 13 Pro Max. "Se me hace una maravilla que un dispositivo tan pequeño pueda crear cosas tan padres. Ahora es mucho más rápido todo, mucho más sencillo, mucho más en tiempo real. Es una maravilla estar en un proceso más acelerado al que estamos acostumbrados y, sobre todo, mucho más eficaz y eficiente de alguna manera". Reik y María Becerra Reik/Cortesía Siendo la primera experiencia de este tipo, por supuesto que el cambio tecnológico tenía a los chicos un poco nerviosos, pero el resultado los ha convencido a seguir rompiendo barreras para lograr causar un impacto dentro de la escena musical. "Las ganas de poder innovar, de poder hacer algo nuevo, de causar un impacto positivo, un impacto cuando la gente nos vea donde sea: en el escenario, en una foto, en un vídeo; que cuando la gente escuche el nombre 'Reik', puedan relacionarlo con algún tipo de innovación; y no me refiero necesariamente a encontrarle el hilo negro a las cosas, sino que valdría la pena ir a algún show porque sabes que va a ser un muy buen espectáculo, que no nada más vas a cantar, sino a vivir una experiencia", puntualizó.

