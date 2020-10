¡No te pierdas la última locura de amor entre Belinda y Nodal! ¿Te atreverías a depilarte una ceja estilo "arañazo de gato" como Belinda? ¡Ella lo ha hecho por amor! Esto dijo su novio Nodal al respecto... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Fue el amor del verano de este 2020! El flechazo de estos dos talentosos jóvenes, novios y compañeros de trabajo, arrasó en las redes y Christian Nodal y la bellísima Belinda dieron rienda suelta a su pasión sin importarles las críticas, que apuntaban a que la relación no era auténtica y a que era un acuerdo de ambos para darse publicidad. Quizá eso fue debido a que la primera confirmación oficial de su relación fue a través de las redes sociales del programa La voz (TV Azteca) donde se dio a conocer que los interpretes andaban juntos. Ellos comenzaron a dedicarse mensajes de lo más romántico y compartir algún que otro video candente, como aquel en el que aparecieron comiéndose a besos en la cubierta de un barco. “Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre”, dijo Nodal pensando en boda desde casi el comienzo de su flechazo. Muestras de amor que no dan lugar a dudas del cariño que se profesa la pareja, son los tatuajes que ambos se realizaron y que demuestran como su relación va totalmente en serio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ejemplo, ella se tatuó un corazón con las iniciales de su novio y ambos marcaron sus muñecas con un 4, el día que comenzó su relación: él situó el número junto al arco de Cupido y ella junto al corazoncito traspasado por la flecha. Ahora la relación da un paso adelante con un nuevo símbolo y es que Belinda se depiló la ceja como su querido novio, al estilo “arañazo de gato”. Muy orgulloso, Nodal lo presumió en su cuenta de Twitter donde añadió una foto juntos y escribió: “Ya se me anda mimetizando mi amorcito bello”. Image zoom Belinda confesó recientemente que estaba más feliz que nunca en Despierta América: “Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de quince años, emocionada, muy alegre muy ilusionada y viviendo algo muy bonito”. ¡Pues que viva el amor!

Close Share options

Close View image ¡No te pierdas la última locura de amor entre Belinda y Nodal!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.