No te imaginas dónde compra Alicia Machado para ahorrar La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, una exitosa actriz y empresaria, ¿qué hacía en una tienda de todos $1? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como madre soltera y ama de casa, Alicia Machado sabe que hay que cuidar la economía del hogar y no por tener unos cuantos ceros en su cuenta de banco está dispuesta a despilfarrar. La ex Miss Universo no tiene reparo en confesar a sus seguidores que está pendiente de cómo gasta su dinero y no por ser una celebridad, tiene que pagar de más por artículos simples. Por eso, las famosas tiendas de Todo a $1 están en su lista. Con la sencillez que la caracteriza, la empresaria venezolana compartió un vídeo modelando en los pasillos de una de éstas tiendas, a la que acudió para comprar artículos de limpieza. “Buscando la economía y la limpieza”, escribió junto al vídeo que compartió en sus redes sociales. Machado ha confesado ser adicta a las compras y quizá ese hábito la ha llevado a aprender a cómo ajustar el presupuesto, más si se tiene en cuenta que como madre soltera recae en ella la responsabilidad de ocuparse de su pequeña Dinorah. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La también productora y actriz, ha revelado que el padre de su hija no ha querido estar presente en su vida, por lo que ella tiene que hacer el papel de padre y madre, algo que ha marcado a la venezolana. “Mi hija es una niña producto de una relación de dos personas que se quisieron mucho”, dijo Machado en entrevista con Suelta la sopa (Telemundo).“No sigo enamorada de él [el papá], pero me duele mucho por mi hija”. Dinorah ha sido la fiel acompañante de su mami y no falta en los momentos más importantes de la modelo, como su reciente fiesta de lanzamiento de su línea de maquillaje Alicia Machado by RV Cosmetics, donde la pequeña estuvo pendiente de su mamá. Advertisement EDIT POST

