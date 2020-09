“No soy la única que está sufriendo”, asegura Chiquis Rivera sobre su divorcio de Lorenzo Méndez Chiquis Rivera da a conocer cómo está lidiando con su inminente divorcio. La cantante asegura que se encuentra bien pese a esta difícil situación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Chiquis Rivera anunció que se separaba definitivamente de Lorenzo Méndez, a poco más de un año de matrimonio. Ahora, la primogénita de la Diva de la banda habla por primera vez de su situación y asegura estar saliendo adelante. “La verdad, siento que no podemos hablar de eso [mi divorcio] en este momento”, advirtió Rivera a los medios de comunicación. “Estoy bien, gracias a Dios”. RELACIONADO: Chiquis Rivera y sus polémicas Image zoom Alberto Rodriguez/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) La intérprete de “Quisieran tener mi lugar” reveló cómo está lidiando con esta complicada situación personal. Asegura que han cambiado sus prioridades y seguirá con su carrera profesional; la cual, es el motor que la ayuda a salir adelante y librar cualquier adversidad por muy fuerte que parezca. “Siempre lo digo, la música es mi terapia. La música me ayuda a curar mi alma o cualquier cosa; entonces, yo aquí presente”, agregó. “[Seguiré] como siempre lo he hecho, [dedicada a] trabajar; [voy a] enfocarme en mi música, en mi familia, en mis hermanos, en mi persona”. Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) Chiquis Rivera reconoce que este año “ha sido muy difícil para todos”. Sin embargo, muestra su fortaleza y da a conocer que ya tiene planes profesionales para el 2021. Actualmente, la cantante está realizando la gira titulada En el campo, donde comparte el escenario con su tío Lupillo Rivera. “No soy la única que está sufriendo, que está pasando por estas cosas”, enfatizó. “Así que nada más [voy a] enfocarme en lo quiero para el siguiente año y es lo que estoy haciendo”. Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Rosie Rivera, quien acompañaba a su sobrina, dio su opinión respecto a la noticia del divorcio. “Sorprendidos con la decisión final. Antes de [la separación] sé que ella hizo todo lo posible, él también, ambos”, mencionó Rosie. “Está decisión tiene que venir con una certeza de que, en este momento, están mejor aparte y el tiempo dirá si vuelven o no”.

