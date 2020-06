No solo Lupita, ¡otra hija de Lupillo Rivera se lanza de cantante! Después de darse a conocer que la hija que tuvo el toro del corrido con Mayeli Alonso iba a continuar con la carrera musical de la dinastía Rivera, gracias a los comentarios de los fans del cantante averiguamos que... ¡Otra hija prepara su lanzamiento! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer Lupillo Rivera se mostró la mar de feliz y así reaccionó a la noticia de que su hija Lupita Rivera, nacida de su relación con Mayeli Alonso, se lanza como cantante además de ser empresaria con su propia línea de maquillaje. “Que orgullo que Lupita se lance como cantante, mi estudio es tuyo hija y ojalá así como grabaste esta primera canción, vengan más... Gracias Issai por guiarla con tu talento”, dijo refiriéndose al compositor y productor mexicano. Image zoom Todd Williamson/Invision/AP Pero alguien le cuestionó en español: “¡Ojalá así mismo apoyes a tu hija Abigail! A Lupita no le hemos escuchado ni una vez cantar… Más sin embargo Abigail ha hecho varios covers y no veo que expreses o muestres tu apoyo hacia ella”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Lupillo al principio se salió por la tangente y pareció cambiar de tema asegurando que ella estaba muy ocupada con su familia y que no podía obligarle a cantar, después añadió ahí mismo otro comentario: “Como exclusiva, ya grabó también, pero pronto viene ella ya”, desvelando así que el tema de Abigail ya está en camino. Varios de sus seguidores continuaban haciéndole la misma pregunta. Una de sus fans le preguntó en inglés: “¿Y por qué no ayudas a Abigail?” A lo que el famoso cantante contestó: “¡Ya llega! Pero no quiero cruzar las promociones…”. Así que la dinastía Rivera continúa, de momento con Lupita y pronto con Abigail, cuya voz ya les encanta a las fans del cantante y así se lo hicieron saber a toro del corrido en su cuenta de instagram.

Close Share options

Close View image No solo Lupita, ¡otra hija de Lupillo Rivera se lanza de cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.