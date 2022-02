¡No reconocieron a Shakira! Shakira confesó que logró pasar desapercibida por varios meses en un sitio público ¿cómo lo logró? La cantante lo revela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que a Shakira le gusta prepararse en diversos temas; por ello, no duda en tomar clases sobre cuestiones de su interés ya sea en línea o presenciales, incluso cuenta con diversos diplomas. Así, en una ocasión decidió inscribirse en la carrera de Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California. Si bien, la intérprete de "Hips don't lie" ya era famosa a nivel internacional, no dudó en asistir como cualquier otro alumno al aula. Lo curioso es que ninguna persona se percató que la famosa era su compañera. "Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases", reveló Shakira en programa estadounidense de televisión Jimmy Kimmel Live! (ABC). "Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, me presentaba en el aula sin levantar la menor sospecha". La compositora colombiana tuvo que abandonar sus estudios porque sus compromisos profesionales le impidieron continuar. Sin embargo, posteriormente, ha aprovechado las clases On Line para estudiar algunos cursos, tal como ocurrió en 2020 cuando se graduó en la Universidad de Pennsilvania, en Estados Unidos, en la materia que lleva por título "Filosofía Antigua: Platón y sus predecesores". Fue la propia bailarina quien mostró orgullosa su diploma en sus redes sociales. Shakira Shakira | Credit: Arturo Holmes/Getty Images The Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La autora de "Ojos así" también mencionó que aprovecha su capacidad de vestirse de incógnito para asistir normalmente a sitios públicos; incluso, asegura que sin maquillaje y una coleta no se percatan que es ella. Así que no ha sido un grave problema estar de manera discreta en algunos lugares de su interés. Shakira gusta de combinar su trabajo artístico con otras disciplinas; no solo estudiantiles, también que le resultan de sus interés como volverse una experta de la patineta y el surf, tal como lo ha demostrado.

