“Hola, mi nombre es Francisca, tengo 13 años de edad y soy dominicana. Cuando yo sea grande quiero ser una actriz muy famosa y presentadora de televisión.

Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita. A veces cuando tratan de convencerme de que no puedo, me siento muy triste y lloro en silencio. Pero luego de una manera muy extraña llega la calma a mí y Dios me dice que confíe en él, que está escuchando mis oraciones, mis más profundos deseos y aunque no me puede decir cuando, él tiene una vida muy hermosa preparada para mí”, escribió la presentadora de televisión en las redes.